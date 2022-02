Ma altre rotture si profilano all'orizzonte. Will Clyburn dovrebbe lasciare Mosca a ore, e anche coach Dimitris Itoudis starebbe seriamente pensando di rientrare in patria. Un altro segnale fortissimo da parte del mondo sportivo, di totale condanna all'aggressione militare in Ucraina.

