sesta vittoria consecutiva per concludere la regular-season lancia la formazione di coach Avi Even al quinto posto finale. Lo scacchiere definitivo dei playoff è pronto, con lo stesso Maccabi arbitro dei due accoppiamenti ancora mancanti: gli israeliani troveranno il Real Madrid, quarto, mentre l'AX Armani Exchange Milano, dell'Anadolu Efes Istanbul, scivolati in sesta piazza Barcellona-Bayern Monaco e Olympiacos-AS Monaco, erano già sicuri al termine della scorsa settimana. Il Maccabi non molla nulla. E laper concludere la regular-season lancia la formazione di coach Avi Even al. Lo scacchiere definitivo dei playoff è pronto, con lo stesso Maccabi arbitro dei due accoppiamenti ancora mancanti: gli israeliani troveranno il, quarto, mentre terza dopo la vittoria esterna di Lione , affronterà i campioni in carica, scivolati in sesta piazza dopo la sconfitta all'ultima giornata a Belgrado . Gli altri due accoppiamenti,, erano già sicuri al termine della scorsa settimana.

I playoff dell'Olimpia si apriranno martedì 19 aprile con gara-1 in programma alle ore 19.00 al Forum di Assago. Si replica per gara-2 venerdì 21, con il classico orario delle 20.30. La serie si sposterà in Turchia nell'ultima settimana del mese. Gara-3 è fissata per martedì 26 alle 19.30, e l'eventuale gara-4 è programmata per venerdì 28 alle 19.30. Se la sfida dovesse protrarsi fino alla bella, si sconfinerebbe al mese prossimo: gara-5 è in calendario per martedì 3 maggio, al Forum.

Maccabi Playtika Tel Aviv - Fenerbahçe Beko Istanbul 85-76

: Wilbekin 14, Evans 7, Nunnally 19, Williams 10, Zizic 16; Caloiaro 1, Reynolds 5, Sorkin, Dibartolomeo 7, Thomas 3, Cohen 3, Ziv. All.: Even Fenerbahçe: Henry 3, Hazer 9, Pierre 2, Booker 14, Duverioglu 12; Birsen 5, Akpinar 10, Guduric 6, Floyd 6, Polonara 9. N.e.: Mahmutoglou. All.: Djordjevic.

Il tabellone dei playoff di Eurolega

1) FC Barcellona vs. 8) FC Bayern Monaco

2) Olympiacos Pireo vs. 7) AS Monaco

3) AX Armani Exchange Milano vs. 6) Anadolu Efes Istanbul

4) Real Madrid vs. 5) Maccabi PlayTika Tel Aviv

La classifica di Eurolega senza le tre squadre russe:

1. FC Barcellona* 21 7 2. Olympiacos Pireo* 19 9 3. AX Armani Exchange Milano* 19 9 4. Real Madrid 18 10 5. Maccabi Playtika Tel Aviv* 17 11 6. Anadolu Efes Istanbul* 16 12 7. AS Monaco* 15 13 8. FC Bayern Monaco* 14 14 9. Stella Rossa mts Belgrado 12 16 10. Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz 12 16 11. Alba Berlino 12 16 12. Fenerbahçe Beko Istanbul 10 18 13. Panathinaikos Opap Atene 9 19 14. LDLC Asvel Villeurbanne 8 20 15. Zalgiris Kaunas 8 20

