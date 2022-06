AX Armani Exchange Milano sta lavorando per blindare anche Gigi Datome nella prossima stagione e mantenere, assieme a Nicolò Melli, un core di veterani di grandissima qualità ed esperienza. Dopo aver ufficializzato il prolungamento di Kyle Hines , l'sta lavorando per blindare anchenella prossima stagione e mantenere, assieme a Nicolò Melli, undi veterani di grandissima qualità ed esperienza.

Gli ultimi rumors parlano addirittura di un interessamento da una squadra della NBL australiana, ma il desiderio del giocatore è quello di continuare a disputare l'Eurolega almeno per un altro anno. Come confermato anche dal gm biancorosso, Christos Stavropoulos, la trattativa è ancora in fase iniziale, ma c'è fiducia nella possibilità di rinnovo.

Virtus Segafredo Bologna, con tre sold-out consecutivi, e la speranza è di vivere la stessa atmosfera anche il prossimo anno durante i playoff di Eurolega. Ad aprile, Anche le parole confidate dallo stesso giocatore a realolimpiamilano.com dopo la conquista dello Scudetto sembrano remare in questa direzione. Datome è rimasto molto impressionato dal tifo del Forum nelle gare casalinghe della finale contro la, con, e la speranza è di vivere la stessa atmosfera anche il prossimo anno durante i. Ad aprile, nella serie persa contro l'Anadolu Efes , il pubblico dell'Olimpia non ha risposto con lo stesso entusiasmo, complice anche il match di Coppa Italia tra Milan e Inter in corrispondenza di gara-1

"Il fattore campo vero l’abbiamo avuto in finale. Prima c’erano i tifosi, ci avevano dato una mano, ma non c’era mai stato questo calore. Ci abbiamo messo del nostro per vincere tante partite in casa. Chissà se il prossimo anno ce l’avremo anche nei playoff di Eurolega, perché ci serve un fattore campo così. Ci facciamo un mazzo tanto per arrivare tra le prime quattro, avere il fattore campo, poi tutta Europa ce l’ha e noi... So che c’era Inter-Milan, restrizioni, ma spero il prossimo anno di vivere una serata del genere a livello europeo. Sarebbe davvero importante".

