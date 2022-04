Anadolu Efes Istanbul - AX Armani Exchange Milano, partita valida per gara-4 dei playoff di Eurolega. trova in svantaggio per 2-1, e ora è di fronte all'ultima possibilità per restare in vita e forzare la "bella" al Mediolanum Forum. Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, partita valida per gara-4 dei playoff di Eurolega. Dopo la sconfitta incassata martedì , frutto di un parzialone negativo di 16-2 subìto negli ultimi cinque minuti, l'Olimpia si, e ora è di fronte all'ultima possibilità per restare in vita e forzare la "bella" al Mediolanum Forum.

Ad

Il LIVE-Blogging della partita

Eurolega Milano all'ultima chiamata: gara-4 sarà una battaglia mentale IERI A 10:20

Primo periodo

19-11 FINE PRIMO QUARTO - Secondo fallo per Micic, sfondamento su Hall. Milano non approfitta dell'uscita del serbo, resta senza canestri in questo finale di secondo periodo. Efes in vantaggio di 8 al primo riposo, l'Olimpia sta tirando malissimo: 4/7 da due, 1/9 dall'arco e 3 palle perse.

19-11 all'8' - Pleiss continua a martellare anche dal mezzo angolo su assist di Micic. Datome, appena entrato, risponde con il suo turn-around dalla media. Recupero di Hines e assist per l'appoggio di Shields in contropiede. Tripla di Bryant da extra-possesso su rimbalzo d'attacco. Replica importante di Ricci, imbeccato da Shields.

14-4 al 6' - Efes ancora a segno con un canestro fortunoso di Pleiss. Allungo della squadra turca sul +10 con una penetrazione devastante di Micic.

10-4 al 4' - Primo canestro per Milano: segna Hines in pick'n'roll con il Chacho. L'Olimpia ricuce con Hall in contropiede su altro assist di Rodriguez. L'Efes risponde con un canestro pazzesco di Micic sulla sirena dei 24".

8-0 al 2' - Il primo canestro è una tripla di Pleiss su assist di Bryant. Poi segna Moerman in gancio sulla testa di Shields. Ancora Pleiss a segno dall'arco: 8-0 Efes in 1'30", e time-out obbligato per coach Ettore Messina.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è giocato da Milano.

Lo starting-five scelto da coach Ergin Ataman per il suo Anadolu Efes Istanbul: Shane Larkin, Vasilije Micic, Elijah Bryant, Adrien Moerman e Tibor Pleiss.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Sergio Rodriguez, Devon Hall, Shavon Shields, Ben Bentil e Kyle Hines.

Per l'Efes ancora out Kruno Simon e Dogus Balbay. Rodrigue Beaubois presente tra i 12, ma vedremo se sarà in grado di scendere in campo dopo essere stato inutilizzato in gara-3.

Molto fiducioso Ergin Ataman, coach dell'Anadolu Efes Istanbul: "Saremo di nuovo campioni. Ci mancano tre gare. Dobbiamo essere attenti, perché Milano ha un grande allenatore come Ettore Messina ed è una squadra molto tosta e disciplinata. Dovremo essere bravi ad alzare il ritmo e a lottare a rimbalzo".

Questo, invece, il commento di Sergio Rodriguez, in campo da titolare per 27 minuti in gara-3 nonostante una caviglia malconcia: "Gara-4 è la partita più importante della nostra stagione, dovremo essere pronti fin dall’inizio, giocando subito con tanta energia e attenzione. Da mesi lavoriamo per arrivare a questo momento e, anche con tanti infortuni e assenze, saremo pronti a dare il meglio".

Coach Ettore Messina ha presentato così la serata: "È una partita da dentro o fuori, ne siamo consapevoli. Per vincere dovremo giocare in maniera quasi perfetta. In gara-3 abbiamo giocato duro e siamo andati anche in vantaggio a cinque minuti dalla fine. In gara-4 proveremo a ricreare la stessa situazione, contando di chiudere meglio".

Sono ormai 35 i precedenti tra Olimpia e Anadolu Efes nell'epoca dell'Eurolega moderna. Il bilancio è favorevole alla formazione turca, in vantaggio per 22-13. Nelle ultime due stagioni, Milano è 5-2 nelle sette partite disputate.

Eurolega Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano: gara-4 in diretta TV e LIVE-Streaming IERI A 09:17