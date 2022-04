un parziale di 16-2 incassato negli ultimi cinque minuti di partita. Il commento a caldo di coach Ettore Messina al termine di gara-3 dei playoff, persa dalla sua AX Armani Exchange con il punteggio di 77-65 contro l'Anadolu Efes Istanbul. Fataleincassato negli ultimi cinque minuti di partita.

"Prendo in prestito una frase che ha usato il mio collega, Ergin Ataman, dopo gara-2. Come loro allora, noi stasera non abbiamo giocato in modo intelligente negli ultimi tre minuti di partita, quando abbiamo coronato una grande rimonta e messo la testa avanti. L’impegno è stato fenomenale, mi sono congratulato con i ragazzi per quello che hanno fatto, Rodriguez ha giocato più minuti di quelli che avrebbe dovuto e ci ha aiutato tanto. Certo non è stato il Chacho di gara-2, ma la sua è stata una prestazione di grande coraggio. Ora spero che la caviglia non peggiori e possa ripetersi in gara-4".

"Spero che la squadra non si deprima. Non c’è motivo di farlo, ma qualche volta succede quando fai come diceva il Professor Nikolic, ovvero riempi il secchio di latte e alla fine con un calcio versi tutto. Datome? Ho provato ma non era in condizione. L’unica cosa che è mancata sono state le percentuali. Purtroppo abbiamo costruito tanto, ma sbagliato tanti tiri aperti. Peccato. La serie è quella che è, ma ci riproveremo ancora con quello che abbiamo".

