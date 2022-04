73-66 sull'Anadolu Efes Istanbul in gara-2. L'Olimpia ha riportato la serie in parità sull'1-1 in vista della doppia trasferta turca della prossima settimana, aggrappandosi a un finale fantastico di Shavon Shields. Sergio Rodriguez (caviglia) e Malcolm Delaney (colpo al costato) sono stati costretti entrambi ad abbandonare il campo nel corso del quarto periodo, aggiungendosi a una lista infortunati che comprende anche Nicolò Melli e Gigi Datome. Il commento a caldo di coach Ettore Messina dopo la vittoria della sua AX Armani Exchange Milano persull'Anadolu Efes Istanbul in gara-2. L'Olimpia ha riportato la seriein vista della doppia trasferta turca della prossima settimana, aggrappandosi. Sergio Rodriguez (caviglia) e Malcolm Delaney (colpo al costato) sono stati costretti entrambi ad abbandonare il campo nel corso del quarto periodo, aggiungendosi a una lista infortunati che comprende anche Nicolò Melli e Gigi Datome.

"Siamo davvero orgogliosi di quello che hanno fatto i ragazzi. Lo sforzo è stato incredibile. La difesa è stata molto buona, e Shields ha fatto cose di altissimo livello. Purtroppo sembra che perdiamo un giocatore al giorno. Prima Melli, poi Delaney e Rodriguez. Domani faranno le risonanze. Il Chacho ha una distorsione a una caviglia, Delaney uno stiramento intercostale. Molto difficile che andremo a Istanbul con loro due. Oggi Rodriguez ci ha dato la possibilità di credere che fosse una partita che si poteva vincere. Segnando, non soffrendo in difesa e rubando palloni importanti."

Shavon Shields festeggiato da Davide Alviti e Pippo Ricci nel finale di gara-2 tra AX Armani Exchange Milano e Anadolu Efes Istanbul, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

"Shields ha dimostrato talento e personalità. Sono contento non solo per questa partita, la migliore da quando è rientrato, ma anche per i playoff italiani e per l'anno prossimo, dove vogliamo tornare ai playoff facendo sempre meglio. Questa serie ora è virtualmente finita. Non possiamo giocare senza Delaney, Rodriguez e Melli. Ma non ci arrendiamo comunque. Andremo a Istanbul per dare tutto ma dobbiamo essere realisti. Loro sono super-favoriti. Ci serve un miracolo. Ma a volte accadono... Domani proveremo a recuperare Gigi Datome. Sabato potrebbe darci qualche minuti a Reggio Emilia e poi lo potremo portare a Istanbul. Sperando nel miracolo".

