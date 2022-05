Il Barcellona è alle Final Four per la seconda volta consecutiva. La sedicesima nell'epoca dell'Eurolega moderna, quattro in meno rispetto al record di 20 tenuto dal CSKA Mosca. I blaugrana staccano il pass per la grande kermesse di Belgrado domando il Bayern Monaco in gara-5, e si preparano a incrociare il Real Madrid per il quarto Clasico in semifinale nella storia (i blancos sono in vantaggio per 2-1 nei precedenti).

L'hombre del partido è Nicolas Laprovittola, protagonista con 26 punti (suo massimo in carriera), 13 dei quali nel solo terzo periodo. Ed è lì, al rientro dall'intervallo lungo, che il Barça costruisce un parzialone decisivo di 29-15 per rispondere a un primo tempo difficile, chiuso sul -6 (31-37). L'esterno argentino è fiancheggiato dal solito Nikola Mirotic, autore di 20 punti con 9/15 dal campo, e Nick Calathes (10+5 assist e 6 falli subiti).

Othello Hunter, costretto ad abbandonare anzitempo il parquet per infortunio, 17 da Ognjen Jaramaz e 10 con 4 assist da Nick Weiler-Babb. Il Bayern ha il merito di trascinare alla bella una squadra con ranking superiore per la seconda edizione consecutiva dei playoff. L'anno scorso fu l'Olimpia Milano, salvatasi soltanto nel finale di gara-5 . Sempre spuntato dalle assenze dei lungodegenti Corey Walden e Darrun Hilliard, il team di coach Andrea Trinchieri ha 18 punti da, costretto ad abbandonare anzitempo il parquet per infortunio, 17 dae 10 con 4 assist da

FC Barcellona - FC Bayern Monaco 81-72

Barcellona : Calathes 10, Laprovittola 26, Hayes-Davis, Mirotic 20, Davies 8; Exum 2, Sanli, Smits 2, Abrines 8, Kuric, Jokubaitis 5. N.e.: Martinez. All.: Jasikevicius.

: Calathes 10, Laprovittola 26, Hayes-Davis, Mirotic 20, Davies 8; Exum 2, Sanli, Smits 2, Abrines 8, Kuric, Jokubaitis 5. N.e.: Martinez. All.: Jasikevicius. Bayern: Weiler-Babb 10, Dedovic, Lucic 6, Rubit 2, Radosevic; Thomas 6, Hunter 18, Jaramaz 17, George, Obst 5, Sisko 8. N.e.: Schilling. All.: Trinchieri.

