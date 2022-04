54 punti complessivi. Oggi, assorbito un primo periodo che sembra ridisegnare gli stessi fantasmi della serata di mercoledì, riveste i panni della squadra offensivamente più frizzante d'Europa. Due giorni fa, il Monaco annaspava affogando sotto la sua peggior prestazione stagionale dacomplessivi. Oggi, assorbito un primo periodo che sembra ridisegnare gli stessi fantasmi della serata di mercoledì, riveste i panni della squadra offensivamente più frizzante d'Europa.

Il team del Principato spara 59 punti nei soli due periodi centrali, superando, in venti minuti, l'intero fatturato di gara-1. È una scarica accesa da Dwayne Bacon (17+6 rimbalzi), straordinario nel lubrificare il sistema di coach Obradovic dalla panchina, e completata da Mike James. Dopo un primo tempo estremamente cheto da soli due punti, ben contenuto dall'organizzazione della difesa avversaria, MJ esplode nella ripresa. Chiuderà a quota 23, 16 dei quali nel solo terzo periodo, scandito da quattro triple pazzesche. È la spallata decisiva, quella che spedisce l'Olympiacos nel baratro del -20 risucchiando energie fisiche e mentali per una rimonta impossibile.

Il terzo incomodo è Danilo Andjusic, motivatissimo dopo i 40 minuti di panchina trascorsi in gara-1 (oggi toccati ad Alpha Diallo). Il serbo è semi-infallibile con 19 punti dalla panchina. Il game-changer oscuro è, invece, Donta Hall. Il tabellino non dice molto (6+2 rimbalzi), ma il suo atletismo e la sua verticalità cambiano il volto della partita dopo un primo periodo sofferente di Donatas Motiejunas.

Mentre il Monaco veleggia con percentuali brillanti dal campo (50% da tre e 66% da due contro la stessa difesa su cui aveva cozzato a ripetizione mercoledì sera), l'Olympiacos perde progressivamente mordente, intensità e fiducia. Il tiro da fuori, iper-utilizzato, porta poco alla causa (10/30). Le mani tremanti in lunetta si mangiano punti facili (soltanto 14/23). E le palle perse salgono con grande rapidità (20 alla fine). Nemmeno il quintetto leggero, con Sasha Vezenkov da centro e quattro esterni tiratori, darà frutti nel finale. Anzi, vedrà lo svantaggio dilatarsi sempre più. Non servono, così, i 14 punti dello stesso Vezenkov (top-scorer per i Reds) e i 12 a testa di Tyler Dorsey e Kostas Papanikolaou. Poco efficace Kostas Sloukas, tenuto a 9 punti, 4 assist ma anche 5 palle perse, e ininfluente nella ripresa.

La serie si sposta ora sul parquet del Principato. Gara-3 è in programma mercoledì 27 aprile alle 21.00, gara-4 giovedì 29 alla stessa ora.

Olympiacos Pireo - AS Monaco 72-96

Olympiacos : Walkup 9, Dorsey 12, Papanikolaou 12, Vezenkov 14, Fall 6; Larentzakis, Sloukas 9, Printezis, Jean-Charles, McKissic 10. N.e.: Lountzis, Acy. All.: Bartzokas.

Monaco: James 23, Westermann 4, Ouattara 6, Thomas 9, Motiejunas 4; Lee 8, Bacon 17, Motum, Boutsiele, Andjusic 19, Hall 6. N.e.: Diallo. All.: Obradovic.

* * *

Real Madrid - Maccabi Playtika Tel Aviv 95-66

purissima contender mostrate per la prima metà abbondante di stagione, quando guardava tutti dall'alto del primo posto in classifica. Il +29 che sancisce il triplo match-point sul Maccabi è una prova di forza mostruosa, ottenuta contro una squadra arrivata ai playoff con temperatura bollente. Ma la marea gialloblù, arrembante nelle ultime settimane di regular-season con l'ingresso di coach Avi Even, si placa in acqua stagnante sul parquet del Wizink Center, strizzata in ogni aspetto del gioco e in ogni posizione del campo. La serie più equilibrata sulla carta rischia invece di essere la prima a vedere i titoli di coda. Dopo essersi ricompattato in gara-1 di fronte a un lungo periodo negativo, il Real Madrid rispolvera le sue fattezze migliori. Quelle damostrate per la prima metà abbondante di stagione, quando guardava tutti dall'alto del primo posto in classifica. Ilche sancisce ilsul Maccabi è una prova di forza mostruosa, ottenuta contro una squadra arrivata ai playoff con temperatura bollente. Ma la marea gialloblù, arrembante nelle ultime settimane di regular-season con l'ingresso di coach Avi Even, si placa in acqua stagnante sul parquet del Wizink Center, strizzata in ogni aspetto del gioco e in ogni posizione del campo.

Il Real Madrid apre la partita con uno show balistico frizzante. Il primo periodo porta in dote una quantità di punti colossale. Ben 35. L'ispiratore è un imbizzarrito Sergio Llull, incontenibile con le sue triple dalla panchina (17 con 5/9 dall'arco). Aperto il campo, i blancos cavalcano la loro dimensione interna. Il secondo periodo è terra di conquista per Vincent Poirier, MVP del match con 16 punti, 10 rimbalzi, 6 falli subiti per 31 di valutazione. Il francese è una montagna nel verniciato. Insormontabile.

Il Maccabi, rimasto faticosamente in scia al primo riposo con un parziale iniziale da 26 punti, affonda sotto un tetro -19 all'intervallo lungo. La difesa del Real schiaccia e stritola. E il ritorno di Walter Tavares, rinvigorito in un terzo quarto dominante, infligge il colpo di grazia. La squadra di coach Even cola a picco, segnando soltanto 22 punti nei due periodi centrali. Il divario si allarga in maniera naturale, sfiorando il -30. Sul piano tecnico, non c'è partita. A livello energetico e mentale, ancora meno.

Il Madrid può chiudere in carrozza, svuotando la panchina e amministrando minutaggi e forze. Guerschon Yabusele (16) ne approfitta per lanciare chiari segnali con la sua bidimensionalità straripante. Questa serie, finora, ha avuto un solo padrone. E, al momento, sembra difficile che l'atmosfera indemoniata della Menora Mivtachim Arena possa svoltare l'inerzia.

Gara-3, ultima chiamata per il Maccabi, è in programma martedì 26 aprile, alle ore 20.05. In caso di successo della formazione di casa, si procederà con la quarta partita, fissata per giovedì 28, alla stessa ora. In caso contrario, il Real avrà già in tasca il biglietto per volare a Belgrado.

Real : Williams-Goss 8, Causeur 6, Hanga 9, Yabusele 16, Tavares 6; Nuñez 2, Randolph 6, Fernandez 3, Abalde 6, Poirier 16, Llull 17. N.e.: Taylor. All.: Laso.

: Williams-Goss 8, Causeur 6, Hanga 9, Yabusele 16, Tavares 6; Nuñez 2, Randolph 6, Fernandez 3, Abalde 6, Poirier 16, Llull 17. N.e.: Taylor. All.: Laso. Maccabi: Wilbekin 8, Evans 9, Nunnally 5, Williams 8, Reynolds 6; Caloiaro 2, Sorkin 2, Dibartolomeo 6, Thomas 7, Cohen 3, Zizic 8, Ziv 2. All.: Even.

