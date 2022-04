54 punti complessivi. Oggi, assorbito un primo periodo che sembra ridisegnare gli stessi fantasmi della serata di mercoledì, riveste i panni della squadra offensivamente più frizzante d'Europa. Due giorni fa, il Monaco annaspava affogando sotto la sua peggior prestazione stagionale dacomplessivi. Oggi, assorbito un primo periodo che sembra ridisegnare gli stessi fantasmi della serata di mercoledì, riveste i panni della squadra offensivamente più frizzante d'Europa.

Il team del Principato spara 59 punti nei soli due periodi centrali, superando, in venti minuti, l'intero fatturato di gara-1. È una scarica accesa da Dwayne Bacon (17+6 rimbalzi), straordinario nel lubrificare il sistema di coach Obradovic dalla panchina, e completata da Mike James. Dopo un primo tempo estremamente cheto da soli due punti, ben contenuto dall'organizzazione della difesa avversaria, MJ esplode nella ripresa. Chiuderà a quota 23, 16 dei quali nel solo terzo periodo, scandito da quattro triple pazzesche. È la spallata decisiva, quella che spedisce l'Olympiacos nel baratro del -20 risucchiando energie fisiche e mentali per una rimonta impossibile.

Ad

Eurolega Olimpia Milano, stop per Malcolm Delaney e Sergio Rodriguez 5 ORE FA

Il terzo incomodo è Danilo Andjusic, motivatissimo dopo i 40 minuti di panchina trascorsi in gara-1 (oggi toccati ad Alpha Diallo). Il serbo è semi-infallibile con 19 punti dalla panchina. Il game-changer oscuro è, invece, Donta Hall. Il tabellino non dice molto (6+2 rimbalzi), ma il suo atletismo e la sua verticalità cambiano il volto della partita dopo un primo periodo sofferente di Donatas Motiejunas.

Mentre il Monaco veleggia con percentuali brillanti dal campo (50% da tre e 66% da due contro la stessa difesa su cui aveva cozzato a ripetizione mercoledì sera), l'Olympiacos perde progressivamente mordente, intensità e fiducia. Il tiro da fuori, iper-utilizzato, porta poco alla causa (10/30). Le mani tremanti in lunetta si mangiano punti facili (soltanto 14/23). E le palle perse salgono con grande rapidità (20 alla fine). Nemmeno il quintetto leggero, con Sasha Vezenkov da centro e quattro esterni tiratori, darà frutti nel finale. Anzi, vedrà lo svantaggio dilatarsi sempre più. Non servono, così, i 14 punti dello stesso Vezenkov (top-scorer per i Reds) e i 12 a testa di Tyler Dorsey e Kostas Papanikolaou. Poco efficace Kostas Sloukas, tenuto a 9 punti, 4 assist ma anche 5 palle perse, e ininfluente nella ripresa.

La serie si sposta ora sul parquet del Principato. Gara-3 è in programma mercoledì 27 aprile alle 21.00, gara-4 giovedì 29 alla stessa ora.

Olympiacos Pireo - AS Monaco 72-96

Olympiacos : Walkup 9, Dorsey 12, Papanikolaou 12, Vezenkov 14, Fall 6; Larentzakis, Sloukas 9, Printezis, Jean-Charles, McKissic 10. N.e.: Lountzis, Acy. All.: Bartzokas.

: Walkup 9, Dorsey 12, Papanikolaou 12, Vezenkov 14, Fall 6; Larentzakis, Sloukas 9, Printezis, Jean-Charles, McKissic 10. N.e.: Lountzis, Acy. All.: Bartzokas. Monaco: James 23, Westermann 4, Ouattara 6, Thomas 9, Motiejunas 4; Lee 8, Bacon 17, Motum, Boutsiele, Andjusic 19, Hall 6. N.e.: Diallo. All.: Obradovic.

* * *

Real Madrid - Maccabi Playtika Tel Aviv

in campo alle ore 20.45

Eurolega Milano ritrova la forza del gruppo nella notte di Shavon Shields 11 ORE FA