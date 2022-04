"Gli infortuni ci hanno massacrato per tutto l'anno, ma siamo ancora una squadra e dobbiamo restare uniti. Come il nostro motto: #insieme. Fuori uno? Dentro un altro. Ora la nostra mentalità deve essere questa" - Shavon Shields.

"Sha-von Shields!". Non nel Chacho, Hines, Melli o Datome, i grandi veterani. Ma in quel ragazzo che, dopo essere esploso proprio contro Milano in quella straordinaria serie di finali playoff del 2018 con la maglia di Trento, ora non intende arrendersi all'idea di abbandonare il sogno della seconda Final Four consecutiva. Di questi tempi, senza curva e con le lunghe restrizioni dovute alla pandemia, avere un coro a Milano implica aver fatto qualcosa di veramente speciale. Se non epico. Dopo il "Pippo, Pippo" delle prime partite e il "Dino, Dino" rispolverato e poi archiviato con la stessa rapidità per le note vicende extra-cestistiche , il Forum ha trovato il suo nuovo ispiratore inNon nel Chacho, Hines, Melli o Datome, i grandi veterani. Ma in quel ragazzo che, dopo essere esploso proprio contro Milano in quella straordinaria serie di finali playoff del 2018 con la maglia di Trento, ora non intende arrendersi all'idea di abbandonare il sogno della seconda Final Four consecutiva.

Shavon Shields esulta nel finale di gara-2 dei playoff tra AX Armani Exchange Milano e Anadolu Efes Istanbul, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Lo scorso 4 maggio, in quella mitica gara-5 contro il Bayern , ultimo step per raggiungere l'elite d'Europa dopo 29 anni di attesa, Shields fu straordinario. Segnò 34 punti con 41 di valutazione, entrambi massimi in carriera in Eurolega. Era una partita senza domani. Così come gara-2 di giovedì sera tra Milano e Efes. Perché andare a Istanbul sullo 0-2 sarebbe equivalso a una rapidissima condanna certa. Ma è proprio in contesti come questi, semi-disperati, in cui Shields ha saputo canalizzare al meglio le sue energie fisiche, tecniche e mentali.

Un go-to-guy vero, capace di caricarsi la squadra sulle spalle da leader tecnico ed emotivo, cui mettere la palla in mano con la consapevolezza della creazione di grandi giocate in serie. Se il primo tempo è stato terra di conquista del Chacho, spettacolare nel mostrare alla squadra la concreta possibilità di svoltare la serie l'intera ripresa è stata di Shavon Shields. Suo il parziale in avvio di terzo periodo che ha costruito il primo vero break. Suo il palcoscenico finale. In attacco, con i due canestri decisivi. In difesa, con la marcatura sull'MVP in carica, Vasilije Micic. E a rimbalzo, perché quegli otto catturati lo rendono il migliore in una categoria statistica in cui l'Olimpia ha spesso faticato in stagione. Senza Melli, Datome, Rodriguez e Delaney (sostanzialmente l'intero parco-veterani tranne Kyle Hines), Milano ha trovato in Shields quello che è mancato in gara-1 e, più in generale, in diversi momenti complessi della stagione nella metacampo offensiva.. Se il primo tempo è stato terra di conquista del Chacho, spettacolare nel mostrare alla squadra la concreta possibilità di svoltare la serie dopo il disastro offensivo di gara-1 . Suo il parziale in avvio di terzo periodo che ha costruito il primo vero break. Suo il palcoscenico finale., con i due canestri decisivi., con la marcatura sull'MVP in carica, Vasilije Micic., perché quegli otto catturati lo rendono il migliore in una categoria statistica in cui l'Olimpia ha spesso faticato in stagione.

Shavon Shields a colloquio con Gianmarco Pozzecco durante gara-2 dei playoff tra AX Armani Exchange Milano e Anadolu Efes Istanbul, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il finale leggendario suggerisce un'ulteriore interpretazione, più sottile ma non per questo meno importante. Anzi. L'Olimpia ha espresso il meglio di sé quando si è trovata chiusa nel vicolo cieco, con le spalle al muro. E lo ha fatto riscoprendosi gruppo e squadra, con una compattezza, un carattere e una comunione d'intenti mai così marcati nel post-Coppa Italia. È un aspetto cruciale in un momento particolarissimo di una serie stranissima. L'Efes ora ha vantaggio tecnico, qualitativo e del fattore-campo. Ma Milano ha l'inerzia emotiva e mentale dalla propria parte. E, probabilmente, non è un caso che sia coincisa proprio con il ritorno di Gianmarco Pozzecco in panchina.

