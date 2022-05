28-18 dopo tre periodi trascorsi interamente all'inseguimento. Dopo cinque anni di attesa, l'Olympiacos torna tra le quattro migliori d'Europa. E al gran ballo di fine anno di Belgrado troverà i campioni in carica dell'Anadolu Efes Istanbul . I Reds domano l'AS Monaco soltanto nel quarto periodo, griffato da un break didopo tre periodi trascorsi interamente all'inseguimento.

Le giocate decisive portano il timbro dell'intramontabile Kostas Sloukas, autore di una prestazione da 15 punti, 5 rimbalzi e 5 assist in 20 minuti dalla panchina. Ma sono solidissimi anche i contributi di Shaquille McKissic (18 punti, 16 dei quali nel solo secondo periodo), Thomas Walkup (17), importante per riaccendere la fiamma al rientro dall'intervallo lungo) e Tyler Dorsey (16).

Il Monaco è sorretto ancora una volta da Kevin Durant, ex-compagno di squadra di Mike James e Donta Hall ai Brooklyn Nets, come spettatore speciale tra gli spalti. Il rapporto con la tifoseria dei Reds, bollente, non è idilliaco. Anzi. È condito da fischi assordanti prima della grande invasione di campo finale. Non basta la doppia-doppia da 24 punti e 10 assist di Mike James, sporcata però da un modesto 2/10 dal campo. Così come gli exploit con i piedi oltre l'arco di Paris Lee (14) e Yakuba Ouattara (15), protagonisti nella prima parte di gara.

Olympiacos Pireo - AS Monaco 94-88

Olympiacos : Walkup 17, Dorsey 16, Papanikolaou 6, Vezenkov 9, Fall 4; Lountzis, Larentzakis, Sloukas 15, Martin 9, Printezis, McKissic 18. N.e.: Jean-Charles. All.: Bartzokas.

: Walkup 17, Dorsey 16, Papanikolaou 6, Vezenkov 9, Fall 4; Lountzis, Larentzakis, Sloukas 15, Martin 9, Printezis, McKissic 18. N.e.: Jean-Charles. All.: Bartzokas. Monaco: James 24, Ouattara 15, Westermann, Thomas 6, Motiejunas 7; Bacon 12, Motum, Lee 14, Faye, Andjusic 5, Hall 5. N.e.: Boutsiele. All.: Obradovic.

