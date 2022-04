Emerge preoccupazione dalle parole di coach Ettore Messina nel post-partita di gara-1 persa dalla sua AX Armani Exchange Milano contro l'Anadolu Efes Istanbul. Il tecnico biancorosso riconosce la scarsa prestazione collettiva e prospetta un problema grave per Nicolò Melli, costretto a uscire nel finale per un infortunio muscolare a un polpaccio.

"L’Efes ha giocato una partita di grande personalità, su entrambe le estremità del campo. Ma soprattutto ha giocato una grande partita difensiva, non ci ha mai permesso di prendere alcun vantaggio, e anche quando abbiamo costruito dei tiri aperti li abbiamo sbagliati. È stata una serata complicata, aggravata dall’infortunio di Nik Melli alla fine, al polpaccio. Lo rivaluteremo domani, ma non promette nulla di buono. In ogni caso, abbiamo un’altra partita in due giorni e faremo tutto quello che riusciremo a fare per provare a vincerla".

"Non credo sia il momento di gettare la croce addosso a qualcuno. Tutti hanno giocato male, non solo alcuni. Dopo una partita come questa dobbiamo fare tutti un esame di coscienza, allenatore, staff e ogni giocatore. Qualcuno ha giocato meno male di altri, ma come squadra dobbiamo migliorare. In cosa? Dobbiamo creare dei vantaggi in attacco, come abbiamo fatto a Istanbul quando li abbiamo battuti. Sono piccole cose, un passaggio fatto meglio, un cambio di velocità, un blocco più efficace, uscire da un blocco per tirare e non per ricevere semplicemente. In difesa è chiaro che abbiamo commesso degli errori, ma li notiamo perché abbiamo fatto talmente tanta fatica in attacco da pagare un prezzo alto. In realtà, loro sono una squadra da 83 punti di media, oggi ne hanno fatti 64. Non è stato quello il problema".

