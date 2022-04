Nicolò Melli e Malcolm Delaney hanno già visto calare il sipario sui loro playoff personali. Dinos Mitoglou è da inserire ormai nel dimenticatoio. Sergio Rodriguez accompagnerà la squadra a Istanbul, con una piccola speranza di poter essere riattivato in gara-4. Gigi Datome è rientrato, molto arrugginito, hanno già visto calare il sipario sui loro playoff personali.è da inserire ormai nel dimenticatoio.accompagnerà la squadra a Istanbul, con una piccola speranza di poter essere riattivato in gara-4.è rientrato, molto arrugginito, per una quindicina di minuti sabato a Reggio Emilia , a poco più di due settimane da un'operazione a un ginocchio. Sulla carta, non c'è partita. Eppure, martedì sera, Milano scenderà sul parquet della Sinan Erdem Sports Hall tutt'altro che battuta.

ha svoltato l'inerzia psicologica della serie. Non quella tecnica, che rimane saldamente nelle mani dell'Efes, forte del roster campione d'Europa in carica al completo. Ma gli aspetti mentali, cruciali nelle sfide playoff, ora dicono Milano. Anche di fronte al sold-out dell'arena di Istanbul. Che sarà sì infernale, ma anche altrettanto pesante sulla pressione, già durissima, che ricadrà sulle spalle dell'Efes. Il finale epico di gara-2 , vinto in rimonta e con un quintetto emergenziale,. Non quella tecnica, che rimane saldamente nelle mani dell'Efes, forte del roster campione d'Europa in carica al completo. Ma, cruciali nelle sfide playoff, ora dicono. Anche di fronte al sold-out dell'arena di Istanbul. Che sarà sì infernale, ma anche altrettanto pesante sulla pressione, già durissima, che ricadrà sulle spalle dell'Efes.

Ad

Shavon Shields, Devon Hall e Ben Bentil festeggiano il successo in gara-2 dei playoff dell'AX Armani Exchange Milano sull'Anadolu Efes Istanbul, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Eurolega Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano: gara-3 in diretta TV e LIVE-Streaming 36 MINUTI FA

l'Olimpia non ha più nulla da perdere. Potrà giocare con il cuore leggero e con quella carica agonistica generale sprigionata dalla lunghissima serie di infortuni negli uomini-chiave. 48), e la caduta, uno ad uno, dei grandi veterani, Milano avrebbe potuto alzare le mani in segno di resa incondizionata. Invece ha reagito in maniera completamente opposta, In questo momento,. Potrà giocare con il cuore leggero e con quellasprigionata dalla lunghissima serie di infortuni negli uomini-chiave. Dopo il crollo offensivo di gara-1 , segnato dal record negativo per punti realizzati (), e la caduta, uno ad uno, dei grandi veterani, Milano avrebbe potuto alzare le mani in segno di resa incondizionata. Invece ha reagito in maniera completamente opposta, ricompattandosi e recuperando quella forza e quella fame del collettivo che le aveva permesso di ottenere risultati straordinari fino a inizio marzo.

Shavon Shields e Kyle Hines saranno i due perni su cui ricostruire quel che resta del gruppo. L'ex-Baskonia ha recuperato in maniera totale il suo flow con il canestro, vestendo i panni di go-to-guy straordinariamente letale. Il "vecchio" Hines, invece, è tornato Re del verniciato, spazzando via l'Efes con due stoppate decisive epocali. Gigi Datome, tradizionalmente a suo agio in Turchia, potrà dare qualche minuto random dalla panchina. Ma, quella di martedì, dovrà essere la grande partita delle seconde linee e del supporting-cast.

Kyle Hines stoppa Vasilije Micic nel finale di gara-2 tra AX Armani Exchange Milano e Anadolu Efes Istanbul, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Devon Hall è ormai una sicurezza, su entrambi i lati del campo. Ben Bentil ha dimostrato di poter giocare con maggior tranquillità ed efficacia senza presenze ingombranti alle sue spalle nelle rotazioni. Pippo Ricci è tornato uomo-chiave da 3 tattico nel quintettone riproposto nel finale di gara-2, la stessa posizione in cui aveva raccolto risultati ottimi nella prima parte di stagione. Ma ora servirà il contributo di tutti.

Kaleb Tarczewski dovrà dare sostanza sotto canestro, con minuti di concentrazione, quantità e impatto fisico. Davide Alviti, già chiamato in causa in situazioni di emergenza, ha sempre risposto in maniera apprezzabile. E ora avrà davanti a sé un'opportunità da cogliere al volo. Ma, soprattutto, Troy Daniels e Jerian Grant dovranno dimostrare di essere due veri giocatori di livello, capaci di incidere anche in una serie playoff di Eurolega. Non ci sono più scuse. Non c'è più un domani.

Eurolega Olimpia Milano, stop per Malcolm Delaney e Sergio Rodriguez 22/04/2022 A 15:13