Malcolm Delaney e Sergio Rodriguez sono costretti a fermarsi, raggiungendo in infermeria Nicolò Melli, out per un problema muscolare a un polpaccio sofferto nel finale della prima partita. Gli esami strumentali effettuati nella mattinata di venerdì 22 aprile confermano le sensazioni poco positive vissute durante gara-2 della serie playoff tra AX Armani Exchange Milano e Anadolu Efes Istanbul.sono costretti a fermarsi, raggiungendo in infermeria

Delaney ha riportato una lesione muscolare alla parete addominale che lo costringerà a due settimane di stop. La sua serie playoff è ufficialmente terminata. La distorsione alla caviglia che ha fermato Rodriguez alla metà del quarto periodo sarà invece rivalutata nei prossimi giorni, aprendo una piccola speranza di riaverlo a roster per gara-4 o per un'eventuale gara-5 nel caso in cui Milano riuscisse a strappare una delle due partite a Istanbul.

Ad

Malcolm Delaney a terra durante gara-1 dei playoff tra AX Armani Exchange Milano e Anadolu Efes Istanbul, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Eurolega Milano ritrova la forza del gruppo nella notte di Shavon Shields 7 ORE FA

Eurolega Messina: "Orgoglioso dei ragazzi, ora serve un miracolo. A volte capita..." 19 ORE FA