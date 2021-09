Ancor prima di disputare la prima gara ufficiale della stagione, l'AX Armani Exchange Milano fissa già i paletti per il prossimo futuro. È ufficiale l'estensione contrattuale fino a giugno 2023 di Shavon Shields, arrivato alla corte di Re Giorgio nell'estate 2020 e presto diventato uno dei punti-cardine del sistema di coach Ettore Messina.

13.8 punti, 4.0 rimbalzi e 1.4 assist, e svolgendo un ruolo fondamentale nella cavalcata dell'Olimpia verso la Final Four di Colonia. Il suo break-out year gli è valso Nella sua prima annata in biancorosso, Shields ha brillato anche in Eurolega, proseguendo il processo di maturazione già intrapreso a Baskonia con Dusko Ivanovic: l'ala statunitense (ma con passaporto danese) ha scritto i suoi massimi in carriera chiudendo ae svolgendo un ruolo fondamentale nella cavalcata dell'Olimpia verso la. Il suo break-out year gli è valso l'inserimento nel secondo miglior quintetto della competizione

"Sono felice e grato all'Olimpia per avermi dato l'opportunità di rimanere qui altri due anni. Insieme!", le parole di Shields.

"Eravamo certi di aver scelto il giocatore e la persona giusta in Shavon Shields, i fatti sono stati pari alle aspettative e per questo in anticipo sulla scadenza siamo felici di poter dire che Shavon continuerà a far parte del nostro progetto", il commento del general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos.

