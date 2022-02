L'EuroLega non accetta compromessi e continua a prendere sanzioni importanti. In un meeting virtuale, i club componenti l'ECA (Euroleague Commercial Assets) hanno deciso di sospendere le formazioni appartenenti alla Federazione russa impegnate nella Turkish Airlines EuroLeague (CSKA Mosca, Unics Kazan e Zenit S. Pietroburgo) e nella 7Days EuroCup (Lokomotiv Kuban Krasnodar). Una scelta forte e decisa, utile peraltro a ribadire "il fermo impegno per la pace, contro qualsiasi atto di violenza o di guerra" da parte di club che "continueranno a usare la loro voce per promuovere rispetto, inclusione e diversità, valori che sono al centro dell'organizzazione europea e delle squadre che ne fanno parte".

potenzialmente prevista anche la cancellazione dei risultati già ottenuti dai 4 team sospesi nel caso in cui la situazione in Ucraina non dovesse evolversi per il meglio. In questo caso, la classifica subirebbe una completa rivoluzione, considerando che tutti i club russi sono in corsa per la qualificazione alle fasi successive delle rispettive competizioni. Al problema dei recuperi di diverse partite, con la basket europeo, almeno per questa stagione 2021-22. I tempi infatti si restringono continuamente e diminuiscono sempre più le potenziali finestre per recuperare partite: per questo motivo i tre club russi impegnati nell'EuroLega avevano richiesto la sospensione della competizione per un mese. Il comunicato di ECA non si ferma però qui, dal momento che èprevista anche ladai 4 team sospesi nel caso in cui la situazione in Ucraina non dovesse evolversi per il meglio. In questo caso, lasubirebbe una, considerando che tutti i club russi sono in corsa per la qualificazione alle fasi successive delle rispettive competizioni. Al problema dei recuperi di diverse partite, con la sfida tra Milano e Unics Kazan rinviata poche ore fa, si aggiunge adesso una decisione che potrebbe completamente cambiare le sorti del, almeno per questa stagione 2021-22. I tempi infatti si restringono continuamente e diminuiscono sempre più le potenziali finestre per recuperare partite: per questo motivo iimpegnati nell'EuroLega avevano richiesto laper un mese.

Ad

Eurolega Guerra in Ucraina: anche Daniel Hackett lascia il CSKA Mosca 3 ORE FA

Shabazz Napier, playmaker che aveva appena recuperato da un lungo infortunio e sembrava in procinto di poter esordire in questa EuroLega. La situazione per i club russi diventa ora ancor più complicata, dopo gli espatri di moltissimi giocatori di punta. Alla lista si è aggiunto anche Daniel Hackett , playmaker e cestista fondamentale nello scacchiere tattico del CSKA Mosca di coach Itoudis. L'ex giocatore dell'Olimpia Milano si è così unito a Kevin Pangos, Tornike Shengelia , Iffe Lundberg, Marius Grigonis, Johannes Voigtmann e Joel Bolomboy, i quali avevano già lasciato la capitale russa nonostante le prime smentite di fonti vicine al club. Lo Zenit S. Pietroburgo ha invece perso la sua colonna lituana - formata da Arturas Gudaitis e Mindaugas Kuzminskas - oltre a, playmaker che aveva appena recuperato da un lungo infortunio e sembrava in procinto di poter esordire in questa EuroLega.

Eurolega Unics Kazan bloccato in aeroporto: salta la trasferta a Milano 4 ORE FA