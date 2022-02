La notizia avrebbe dell'incredibile, anche se il condizionale è come non mai d'obbligo. Tornike Shengelia avrebbe deciso di lasciare il CSKA Mosca dopo l'invasione armata della Russia nei confronti dell'Ucraina: "Non posso più giocare per la squadra dell'esercito russo. Ho preso questa decisione dopo l'invasione". Il lungo georgiano, uno dei migliori giocatori dell'intera EuroLega, era stato fortemente criticato da varie comunità della sua Nazione quando aveva sottoscritto il contratto proposto dal club moscovita presieduto da Andrey Vatutin, ma ora sembra aver preso una decisione netta. Si tratta di una scelta che farebbe anche da precedente nel mondo dello sport.

gesti eclatanti dal mondo sportivo - a cominciare prima decisione di un atleta professionista nel rescindere sostanzialmente il proprio contratto con un club russo. La scelta, comunicata a commersant.ge, impresa georgiana operante nel settore mass media e con una propria emittente radiofonica, avrebbe dell'incredibile ma attende comunque conferma, per quanto la notizia sia già stata riportata da quasi tutte le principali fonti di informazione, non solo italiane, sul mondo della palla a spicchi. Per quanto non siano mancatidal mondo sportivo - a cominciare dallo Schalke 04 , per arrivare ai fratelli Klitschko - quella di Shengelia sarebbe infatti lanel rescindere sostanzialmente il proprio contratto con un. La scelta, comunicata a, impresa georgiana operante nel settore mass media e con una propria emittente radiofonica, avrebbe dell'incredibile ma attende comunque conferma, per quanto la notizia sia già stata riportata da quasi tutte le principali fonti di informazione, non solo italiane, sul mondo della palla a spicchi.

arquet neutro, decisione che aveva portato alla reazione contrariata di CSKA e Zenit S. Pietroburgo. A livello sportivo, il club allenato da Dimitris Itoudis si trova attualmente al 6° posto in classifica, con un record di 14 vittorie a fronte di 10 k.o., e quindi in piena lotta per accedere ai Playoff. Shengelia sta invece viaggiando a 12.7 punti, 4.7 rimbalzi e 2.5 assist di media, confermandosi come sempre giocatore di punta anche in un dream team quale quello moscovita. Il board dei club di EuroLega aveva già deciso di far disputare le restanti partite casalinghe delle squadre russe su p, decisione che aveva portato alladi CSKA e Zenit S. Pietroburgo. A livello sportivo, il club allenato dasi trova attualmente alin classifica, con un record di 14 vittorie a fronte di 10 k.o., e quindi in piena lotta per accedere ai Playoff. Shengelia sta invece viaggiando adi media, confermandosi come sempre giocatore di punta anche in unquale quello moscovita.

