La candidatura di Dubai per le Final Four del 2023 è la notizia della settimana. Per molti, un vero lampo a ciel sereno. Ma i più attenti avranno già colto nell'ultimo mese chiari segnali del desiderio di Eurolega di espandersi oltre i confini della geopolitica europea.

I tornei organizzati da ECA (Eurolega ed Eurocup) si stanno muovendo sempre più nel solco dello sport-business, ricalcando il modello ben conosciuto della NBA. L'interesse verso la materia prettamente sportiva non è più l'unico motore. L'intreccio con gli aspetti economici è ora imprescindibile. Aspetti richiesti espressamente a gran voce dalle squadre con licenza pluriennale nel momento della sostituzione di Jordi Bertomeu con Dejan Bodiroga nel ruolo di CEO di quella che è ormai da considerarsi, a tutti gli effetti, una grande azienda multinazionale.

Ad

Lo sport si intreccia con il business: nuovi Paesi da esplorare

Eurolega Kaunas si defila, Dubai in pole position per la Final Four 2023 IERI ALLE 16:58

In questa stagione, ECA si è lanciata nell'esplorazione dei due grandi mercati europei ancora vergini, Londra e Parigi, con l'ingresso dei London Lions e del Paris Basketball. E sta valutando ulteriori potenzialità, aprendo le porte della Romania (Cluj) e dell'Ucraina (Prometey) nella speranza di una risoluzione del conflitto nel breve periodo. È lo stesso principio che ha visto l'accoglimento della Polonia (Slask Wroclaw) nella passata stagione. Ma ora, con una testa di ponte lanciata in tutti i principali Paesi europei, subentra una nuova sfida: quale nuovo territorio colonizzare? Guardare a Est è la soluzione.

Gli sceicchi degli Emirati Arabi Uniti hanno messo sul piatto un'offerta economica irresistibile per attirare ECA in Medio Oriente. Si parla di una sponsorizzazione dal valore triplo di quello tenuto attualmente da Turkish Airlines (da 10 a 30 milioni di euro a stagione) per un tris di Final Four nella nuova Coca Cola Arena di Dubai e l'ingresso di una nuova squadra, da costruire da zero, con base nella stessa città di Dubai. Gli aspetti positivi sono lapalissiani.

L'Eurolega a Dubai: perché sì

Dubai e gli Emirati Arabi rappresentano un nuovo mercato dal potenziale economico sterminato, anche superiore a quello offerto dalle grandi piazze storiche del basket europeo. Gli sceicchi possono investire capitali più ricchi di quelli già messi sul piatto da Real Madrid, Barcellona, Milano, Efes e Fenerbahçe, solo per citare alcune delle squadre con il monte-ingaggi più elevato del torneo. E l'accordo di sponsorizzazione è qualcosa di mai visto prima.

Dubai non avrà la storia di Londra e Parigi, ma è ormai una città moderna, multietnica e a grande vocazione turistica, molto visitata e con un potere ricettivo enorme. L'aeroporto è collegato con tutte le grandi città europee, rendendo i viaggi poco problematici. E la nuova Coca Cola Arena da 17.000 posti è un gioiellino fiammante, inaugurata soltanto tre anni fa.

L'Eurolega a Dubai: perché no

Dubai e gli Emirati Arabi non sono una terra di basket. La pallacanestro non è uno sport con storia e tradizione. La fan-base di pubblico è virtualmente inesistente. Ed è proprio la mancanza di appassionati locali che Ma l'altro lato della medaglia è altrettanto oscuro.. La pallacanestro non è uno sport con storia e tradizioneEd è proprio la mancanza di appassionati locali che sta frenando Eurolega nel dare luce verde per l'organizzazione delle Final Four. Il rischio di uno spettacolo poco edificante di spalti semi-vuoti, come già successo a Londra nel 2013, è reale.

L'ipotetica nuova franchigia con base nella Coca Cola Arena di Dubai sarebbe da costruire dal nulla. Una squadra con enormi risorse economiche, ma anche senza storia e senza tifosi. E in quale campionato locale giocherebbe essendo di livello potenzialmente dominante per l'intera area? Sarebbe attraente oltre agli assegni in petrodollari? Probabilmente no.

Last but not least, Dubai è lontana. Lontana a livello geografico e culturale. È lontana, e non di poco, dai confini europei. Lontana dalla tradizione cestistica delle nostre latitudini. E lontana sulla cartina. Perché, sebbene collegata con tutti i grandi aeroporti internazionali, resta pur sempre in un altro continente. In questo momento storico, segnato dall'assenza delle squadre russe, Eurolega ha potuto alleggerire il calendario già super-fitto e concentrato. Orari delle partite più consoni, trasferte più brevi. Le squadre, sul lungo periodo, ne gioveranno. Inserire Dubai mischerebbe nuovamente le carte in tavola.

Eurolega La Virtus sbanca Madrid e si sblocca in trasferta: 95-92 al Real 14 ORE FA