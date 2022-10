L'EA7 Emporio Armani Milano conquista la terza vittoria esterna consecutiva in volata piegando il Bayern Monaco di coach Andrea Trinchieri per 83-81 . Il canestro decisivo porta la firma di Billy Baron, autore di una tripla glaciale dall'angolo sulla faccia di Andy Obst. Ecco l'azione determinante:

Ad

Eurolega Magia di Baron! Milano vince a Monaco 83-81 ma perde Shields 2 ORE FA

Per Baron 9 punti con 1/4 dall'arco. Prima del canestro della vittoria, non aveva ancora segnato una tripla in tutta la partita nonostante si fosse presentato in Baviera con un fantascientifico 9/11 raccolto nelle prime tre gare di Eurolega.

Eurolega Magia di Baron! Milano vince a Monaco 83-81 ma perde Shields 2 ORE FA