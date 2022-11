Dinos Mitoglou. Secondo quanto riportato dalla stampa ellenica, l'ex-ala dell'Olimpia Milano si sarebbe rivolto a una dottoressa greca che pubblicizzava "cure miracolose provenienti dalla Russia" per risolvere qualsiasi tipo di problema fisico. Mitoglou, per accelerare il processo di recupero la sua positività al test antidoping. A otto mesi di distanza dal test antidoping positivo , emergono finalmente i retroscena del caso. Secondo quanto riportato dalla stampa ellenica, l'ex-ala dell'Olimpia Milano si sarebbe rivolto a una dottoressa greca che pubblicizzavaper risolvere qualsiasi tipo di problema fisico. Mitoglou, per accelerare il processo di recupero da una seria frattura da stress al piede , si sarebbe sottoposto a un trattamento speciale che avrebbe poi causato

Si sarebbe trattato, in sostanza, di una truffa. Una delle tante orchestrate dalla fantomatica dottoressa greca, ora sospesa e arrestata. Secondo le prime ricostruzioni, altri atleti greci, attori e presentatori televisivi avrebbero ricevuto gli stessi trattamenti fraudolenti.

Dinos Mitoglou contro Kameron Taylor nella partita tra AX Armani Exchange Milano e Maccabi Playtika Tel Aviv, Eurolega 2021-22

Olimpia Milano, altro guaio: Dinos Mitoglou positivo all'antidoping 29/03/2022

Il medico, specializzato in microbiologia, lavorava in casa e offriva le sue consulenze pubblicizzandosi via web. Prescriveva trattamenti e medicinali come panacea di ogni male, in grado di guarire dagli infortuni, aumentare le performance atletiche, migliorare le capacità del sistema immunitario, combattere la stanchezza, perdere peso, contrastare i processi di invecchiamento del corpo e aumentare anche il desiderio sessuale.

"La dottoressa mi aveva assicurato che si trattava di un medicinale miracoloso proveniente dalla Russia - ha spiegato Mitoglou, come riportato da basketnews -. Mi aveva dato un siero trasparente. Mi aveva detto che quel siero avrebbe pulito il mio corpo".

Mitoglu è ancora sospeso e non ha più giocato dallo scorso marzo. Dopo aver interrotto il rapporto con l'EA7 Emporio Armani Milano dopo pochi mesi dalla firma nell'estate del 2021, non ha potuto partecipare nemmeno agli Europei di settembre con la nazionale greca. Al momento è free-agent.

