Facundo Campazzo? Il playmaker argentino sembra ormai aver abbandonato il sogno di proseguire la carriera in NBA dopo l'EA7 Emporio Armani Milano fosse in dirittura d'arrivo. Ma l'Olimpia ha smentito le voci nel giro di mezz'ora. E oggi anche il Fenerbahçe, altra squadra che aveva corteggiato il playmaker argentino a inizio stagione, ha negato qualsiasi contatto. Dove giocherà? Il playmaker argentino sembra ormai aver abbandonato il sogno di proseguire la carriera in NBA dopo il taglio da parte dei Dallas Mavericks . E, come confermato anche dal suo agente nella giornata di ieri, venerdì 2 dicembre, ci sono già forti interessamenti dall'Europa . Per qualche istante, sembrava che un'ipotetica trattativa confosse in dirittura d'arrivo. Ma l'Olimpia ha smentito le voci nel giro di mezz'ora. E oggi anche il Fenerbahçe, altra squadra che aveva corteggiato il playmaker argentino a inizio stagione, ha negato qualsiasi contatto.

Secondo le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, ci sarebbe una terza squadra di Eurolega pronta a mettere sul piatto un'offerta economica importante per il Facu. Una terza squadra che sta agendo sottotraccia, in pieno anonimato. La cosa più interessante? Non sarebbe nemmeno il Real Madrid, il team che Campazzo ha lasciato soltanto due mesi dopo aver firmato un'estensione quinquennale, richiamato dalle sirene NBA dei Denver Nuggets.

Facundo Campazzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Argentina-Giappone Credit Foto Getty Images

Il giornalista spagnolo Chema DeLucas ha spiegato la situazione intervenendo nella trasmissione televisiva "Vamos" su Movistar Plus. Secondo DeLucas, Campazzo starebbe seriamente valutando l'opzione di tornare a giocare in Europa, ma il suo destino sarebbe comunque pesantemente influenzato dal Real. Sembra, infatti, che il Facu sia ancora in debito con il club blanco per i 6 milioni di euro di buy-out che ha dovuto sborsare in larga parte di tasca sua per potersi liberare e tentare l'avventura negli States. Per il regolamento NBA, infatti, i Nuggets hanno potuto contribuire soltanto per 750.000 euro. In più, secondo il regolamento spagnolo, il Madrid è tenutario dei diritti sportivi del giocatore, e ha la chance di pareggiare qualsiasi offerta avanzata da altre squadre europee. Potrebbe essere economicamente meno doloroso del previsto se, in realtà, parte di quello stipendio dovesse poi rientrare nelle casse del club per onorare il debito del buy-out.

