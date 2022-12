l'EA7 Emporio Armani Milano, alla disperata ricerca di un playmaker con personalità, carisma e leadership per rianimare la squadra dopo l'addio di Sergio Rodriguez. Facundo Campazzo continua a scuotere le acque del mercato. Dopo essere stato tagliato dai Dallas Mavericks per far posto a Kemba Walker, il playmaker argentino sembra ormai destinato ad abbandonare i sogni NBA per fare ritorno in Europa. Al momento, non sono arrivate offerte interessanti da squadre d'oltreoceano, mentre molti team di Eurolega sono alla porta: tra i più attenti c'è, alla disperata ricerca

rumors di una possibile offerta dell'Olimpia, legata però a una situazione economica e legislativa complessa. I diritti di Campazzo, che aveva firmato un'estensione contrattuale con il Real Madrid soltanto due mesi prima di varcare l'Oceano Atlantico, sono ancora di proprietà dei blancos, che hanno la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta proveniente da una squadra europea. Se Milano dovesse andare all-in su di lui, sarebbe necessario mettere sul piatto una proposta super-allettante anche a livello economico, in grado di far desistere una mega-potenza come il Real Madrid. Non facile, considerando le potenzialità finanziare dei blancos e il rapporto ancora molto forte con il giocatore, esploso a livello internazionale proprio nella sua esperienza spagnola.

Facundo Campazzo, Dallas Mavericks, NBA 2022-23 Credit Foto Getty Images

Parla l'agente di Campazzo: "Il Real Madrid è la prima squadra che mi viene in mente"

"Sembra che il suo ciclo in NBA sia giunto al termine - ha dichiarato l'agente del giocatore, Claudio Villanueva, parlando alla radio argentina Uno Contra Uno Web -. Se fossi in lui, non ci penserei più e andrei in un grande team europeo. Se dovesse emergere un interesse di Charlotte, per esempio, gli direi: 'Che cosa andresti lì a fare?'. Sarebbe invece diverso nel caso in cui fosse chiamato dai Lakers, Boston o Chicago".

"Fuori dalla NBA non ci sono molte squadre che possono permettersi un giocatore come lui, ma sono sicuro che potrà ricevere offerte importanti dall'Europa, il posto dove dovrebbe proseguire la sua carriera in questo momento. Il Real Madrid è la prima che mi viene in mente. Credo che possano essere interessati, anche perché ho un rapporto eccellente con il coach, Chus Mateo. Ci conosciamo da 25 anni, parliamo molto, e so qual è il suo pensiero. Ma, dall'altra parte, il Real è una squadra già molto profonda nel reparto esterni, e sarebbe necessario capire quale possa essere il suo ruolo nel team. Poi arriverebbe la seconda questione, quella economica".

Facundo Campazzo, #7 of Real Madrid in action during the Turkish Airlines EuroLeague match between Real Madrid v Fenerbahce Beko Istanbul at Wizink Center on October 03, 2019 in Madrid, Spain Credit Foto Getty Images

La questione economica: Campazzo deve monetizzare per il buy-out pagato di tasca sua

Ed è appunto il nodo economico il punto più critico della trattativa. Per liberarsi dall'accordo in essere con il Real Madrid, Campazzo ha dovuto pagare di tasca sua la maggior parte del buyout da 6 milioni di euro chiesto dal team spagnolo, visto che, per regolamento NBA, i Denver Nuggets hanno potuto coprire soltanto una cifra pari a 725.000 dollari. Ciò significa che nelle tasche del Facu è rimasto molto poco di quanto guadagnato nelle sue due stagioni oltreoceano (8.6 milioni di dollari). Ed è normale che ora punti a firmare un nuovo accordo in Europa a cifre stellari. Il Real Madrid è l'unica squadra in grado di esaudire le sue richieste o è una manovra dell'agente per spingere l'Olimpia (o altre eventuali corteggiatrici) ad alzare ulteriormente la posta?

