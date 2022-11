Dubai, Eurolega ha scelto di restare fedele al tessuto sociale, sportivo e culturale del Vecchio Continente, eleggendo Kaunas come sede delle Final Four 2023. Secondo quanto riportato dalla stampa greca e lituana, l'annuncio si attende a breve, nel mese di novembre. La novità mediorientale contro la tradizione cestistica europea più pura. Dopo aver oscillato di fronte alle possibilità economiche derivanti da uno sbarco a, Eurolega ha scelto di restare fedele al tessuto sociale, sportivo e culturale del Vecchio Continente, eleggendocome sede delle. Secondo quanto riportato dalla stampa greca e lituana, l'annuncio si attende a breve, nel mese di novembre.

Nonostante una fan-base enorme e caldissima, la Lituania non ha mai ospitato una Final Four prima d'ora. Eppure, la Zalgirio Arena di Kaunas (impianto da oltre 15.000 posti inaugurato nel 2011) è stata l'arena più gremita d'Europa tra il 2017 e il 2020, prima dello stop per la pandemia di coronavirus. E quest'anno ha registrato tre sold-out in quattro gare casalinghe di Eurolega, con i biglietti per Zalgiris-Olimpia Milano (in programma venerdì 18 novembre) già esauriti con oltre dieci giorni di anticipo.

Una foto panoramica della Zalgirio Arena di Kaunas Credit Foto Getty Images

Kaunas batte la concorrenza di Dubai nonostante una serie di problematiche che hanno reso complessa la sua candidatura. La città lituana possiede sì un palazzo all'avanguardia e una base di pubblico super-appassionata, ma è distante dal cuore dell'Europa, non ha collegamenti aerei con tutte le maggiori città del continente e nemmeno una capacità ricettiva adeguata per accogliere migliaia di persone tra giocatori, staff, sponsor e tifosi. Una situazione simile a quella vissuta nel 2019 a Vitoria, con grosse difficoltà logistiche per gli appassionati, costretti a pernottare in zone anche molto lontane dalla città.

non un'adeguata fan-base per rendere la fase finale un evento memorabile. Il rischio, in questo caso, sarebbe quello di vedere gli spalti mezzi vuoti, come successo nel 2013 in occasione delle Final Four tenute alla O2 di Londra. Gli svantaggi sono comunque inferiori a quelli previsti per un'eventuale organizzazione dell'evento a Dubai . La metropoli degli Emirati Arabi può proporre un'arena fiammante, strutture ricettive di primissimo piano grazie alla vocazione turistica internazionale, maper rendere la fase finale un evento memorabile. Il rischio, in questo caso, sarebbe quello di, come successo nel 2013 in occasione delle Final Four tenute alla O2 di Londra.

