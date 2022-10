Dubai intriga, ma non convince. La candidatura per ospitare la Final Four del 2023 , possibile testa di ponte per una futura penetrazione nel mercato mediorientale dopo gli ingressi a Londra e Parigi consumati nella stagione in corso, sembra ancora lontana dall'essere accolta. Anzi. La concorrenza con altre città europee è uno scenario che si profila all'orizzonte.

Madrid, Praga e Berlino. Secondo Eurohoops e Basketnews, la capitale tedesca, costretta a rinunciare all'organizzazione delle Final Four dello scorso anno in favore di Belgrado a causa delle restrizioni covid, sembra aver già blindato l'edizione del 2024 (ancora però da ufficializzare) e potrebbe entrare in corsa anche per quella del prossimo maggio. Praga e Madrid starebbero invece ancora valutando la situazione, pronte però per formulare una proposta concreta. La capitale spagnola ha già ospitato le F4 nel 2008 e nel 2015 (vittoria del Real in casa), mentre Praga è stata teatro dell'edizione del 2006. Dopo l'uscita di scena di Kaunas , progetto promosso dallo Zalgiris ma non sostenuto dal governo lituano per mancanza di fondi, potrebbero entrare in gioco nuove grandi metropoli come. Secondo Eurohoops e Basketnews, la capitale tedesca, costretta a rinunciare all'organizzazione delle Final Four dello scorso anno in favore di Belgrado a causa delle restrizioni covid, sembra aver già blindato(ancora però da ufficializzare) e potrebbe entrare in corsa anche per quella del prossimo maggio. Praga e Madrid starebbero invece ancora valutando la situazione, pronte però per formulare una proposta concreta. La capitale spagnola ha già ospitato le F4 nel 2008 e nel 2015 (vittoria del Real in casa), mentre Praga è stata teatro dell'edizione del 2006.

Ad

Nonostante l'appeal turistico e internazionale della città, unito alla bellezza della nuova Coca Cola Arena e alla grande disponibilità di strutture ricettive e alberghiere per accogliere squadre, staff e tifosi, Dubai non convince per non essere (ancora) una terra di grande basket. Eurolega non vuole rischiare un flop di pubblico come quello sofferto nel 2013, con l'organizzazione delle F4 nella favolosa O2 di Arena di Londra, ma con spalti mezzi vuoti.

Eurolega Kaunas si defila, Dubai in pole position per la Final Four 2023 IERI ALLE 16:58

Adrian Banks, cannoniere senza età: a 37 anni non smette di stupire

Eurolega Kaunas si defila, Dubai in pole position per la Final Four 2023 IERI ALLE 16:58