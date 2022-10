"Nik Melli ha preso la squadra letteralmente sulle spalle e ha guidato la rimonta quando tutto sembrava andare a rovescio, dopo la perdita di Shavon Shields. Ci ha trascinato e dato la possibilità di vincere questa partita" - coach Ettore Messina, post-partita di Bayern Monaco-Olimpia Milano.

Cinque punti consecutivi per evitare il ko tecnico, quando il tabellone recita uno spaventoso -14 alla metà del secondo periodo. Altri 9 in fila nel terzo periodo per coronare il primo grosso break, buono per quel fugace sorpasso che toglie fiducia al Bayern. La tripla del nuovo sorpasso alla metà dell'ultimo quarto, segnale di lancio della volata finale vincente. 17 punti totali (season-high), 12 nel secondo tempo. Segnati nella più ampia varietà di modi possibili.

Trovare l'MVP di Bayern-Olimpia è materia facile. Nik Melli scrive 29 di valutazione (career-high pareggiato dal suo ritorno a Milano) riempiendo ogni casella del box-score. I 17 punti sono accompagnati da percentuali al tiro semi-impeccabili (3/3 da due, 2/3 da tre, 5/5 in lunetta), 6 rimbalzi, 3 assist, 3 palle recuperate, 4 falli subiti, +12 di plus/minus in una partita vinta di soli due punti e che ha visto Milano annaspare anche in doppia cifra di svantaggio.

Un Nik Melli diverso: leader totale e riferimento anche in attacco

Il punto esclamativo piazzato all'Audi Dome segue il filo conduttore già visto nelle prime uscite: il Nik Melli di questo inizio anno è un giocatore diverso, ancora più totale, più inserito nelle dinamiche del basket europeo, annacquate nelle due stagioni trascorse con scarso utilizzo oltreoceano. È un filo conduttore che deriva dall'esperienza vissuta a settembre con la Nazionale azzurra. Dove il forfait di Danilo Gallinari lo ha costretto a ritagliarsi uno spazio differente dal consueto, di maggior carisma e più strutturato nella metacampo offensiva. Oggi, Melli è un vero leader totale. Su entrambi i lati del campo. Perché quello che fa davanti al proprio canestro resta sempre di qualità assoluta, tra le migliori (se non la migliore) in tutta Europa.

Triple prese e segnate con fiducia. Freddezza in lunetta. Intelligenza nella lettura e nello sfruttamento dei vantaggi fisici e tecnici in situazioni di post-up nel mid-range, la sua zona di campo preferita. Melli ha sferzato il Bayern con il suo intero arsenale offensivo, potenzialmente enorme, ma non sempre espresso al meglio nella scorsa stagione. Quando, complice anche una leggera sfiducia accumulata per qualche brutta serata al tiro, sembrava auto-limitarsi in un ruolo più marginale, da collante offensivo e specialista a rimbalzo e in difesa.

Nicolò Melli festeggia la vittoria dell'EA7 Emporio Armani Milano sul campo del Bayern Monaco, Euroleague 2022-23 Credit Foto Getty Images

Le cifre: punti e percentuali in crescita rispetto allo scorso anno

18 nella trasferta di Madrid (career-high dal ritorno a Milano) e 16 ancora sul parquet dell'Audi Dome di Monaco di Baviera. Due indizi sono una coincidenza, ma, se dovesse arrivare rapidamente anche il terzo, allora sarebbero una chiara prova. A Monaco, Melli ha scritto la sua seconda doppia cifra della stagione dopo i 16 punti sparati all'esordio a Lione contro l'Asvel . Due partite molto produttive, che pareggiano già gli exploit piazzati nella scorsa stagione, quando ne infilònella trasferta di Madrid (career-high dal ritorno a Milano) eancora sul parquet dell'Audi Dome di Monaco di Baviera. Due indizi sono una coincidenza, ma, se dovesse arrivare rapidamente anche il terzo, allora sarebbero una chiara prova.

Per il momento, i numeri si incanalano in questa direzione. Melli ha aumentato la sua produzione offensiva del 40% rispetto allo scorso anno, passando dagli 8.1 punti di media a partita agli 11.5 tenuti nelle prime quattro gare. Ha migliorato le percentuali al tiro da due (da 52.3% a 54.5%) ma, soprattutto, ha ampliato il suo raggio di tiro, passando dal 29.2% al 50.0% con i piedi oltre l'arco. È calata la sua presenza a rimbalzo (da 6.7 a 4.0 di media), ma il front-court che Milano può schierare al completo in questa stagione ha una profondità e una qualità migliore, grazie agli innesti di Brandon Davies, Johannes Voigtmann e DeShaun Thomas. E alla conferma, ovviamente, di Kyle Hines. Perché scindere Melli da sir Hines è, in questo momento della sua carriera, semplicemente impensabile.

