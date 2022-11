Andrea Trinchieri al Real Madrid? Quella che era nata come semplice e innocente suggestione sta prendendo una forma sempre più concreta. Nelle ultime due settimane i rumors riportati dalla stampa spagnola si stanno intensificando, tanto da porre l'attuale coach del Bayern Monaco in pole position per la successione sulla panchina di Chus Mateo.

Pablo Laso. Chus Mateo, suo delfino nelle ultime stagioni, ne ha ereditato il ruolo così da mantenere una certa continuità con il passato, ma nonostante la conquista del titolo di ACB a giugno e il trionfo in Supercoppa sul Barcellona a inizio anno, si sta rivelando poco adatto nel coprire una mansione così delicata. Pesano la mancanza di esperienza e di carisma, lacune gravi all'interno di un gruppo composto da grandissimi campioni che necessitano di una gestione curata nei minimi dettagli. Come già evidenziato dopo la vittoria della Virtus a Madrid, il Real sta soffrendo problematiche enormi nella ricostruzione tecnica dopo l'allontanamento della figura storica di. Chus Mateo, suo delfino nelle ultime stagioni, ne ha ereditato il ruolo così da mantenere una certa continuità con il passato, ma nonostante la conquista del titolo di ACB a giugno e il trionfo in Supercoppa sul Barcellona a inizio anno, si sta rivelandonel coprire una mansione così delicata. Pesano lalacune gravi all'interno di un gruppo composto da grandissimi campioni che necessitano di una gestione curata nei minimi dettagli.

Coach Chus Mateo davanti alla panchina del Real Madrid nella partita contro la Virtus Segafredo Bologna, Eurolega 2022-23 Credit Foto Getty Images

blancos (5-2) sono scivolati alle spalle di Barcellona e Tenerife (6-1) in un torneo molto competitivo come quello della Liga Endesa, passo falso che starebbe spingendo la dirigenza a cercare rapidamente un'alternativa. La vittoria di giovedì sera a Milano ha riportato il record di Eurolega in parità (3-3) ma non scacciato i dubbi per una squadra partita con ambizioni da titolo ma già battuta due volte in casa e piazzata, al momento, fuori dalla zona playoff . La situazione si è ulteriormente aggravata nel weekend di campionato, dove il Real ha incassato il secondo ko stagionale contro Saragozza, fanalino di coda della classifica invischiato in una serie di 6 sconfitte consecutive. I(5-2) sono scivolati alle spalle di Barcellona e Tenerife (6-1) in un torneo molto competitivo come quello della Liga Endesa, passo falso che starebbe spingendo la dirigenza a cercare rapidamente un'alternativa.

Coach Andrea Trinchieri a colloquio con Freddie Gillespie, FC Bayern Monaco, Eurolega 2022-23 Credit Foto Getty Images

il contratto ancora in essere con il Bayern Monaco, a sua volta sommerso da grossi problemi di infortuni che lo stanno frenando in questo avvio di stagione (Sasha Djordjevic, ex-tecnico di Milano, Treviso e Virtus Bologna e legato al Real Madrid per i suoi trascorsi da giocatore alla fine degli anni '90. Djordjevic è free agent dopo la separazione dal Fenerbahçe e avrebbe addirittura sondato possibilità nel campionato cinese, ma, sempre secondo la stampa spagnola, avrebbe sospeso le ricerche nell'attesa di ulteriori sviluppi da Madrid. Vedremo. Come detto, il candidato principale alla successione sarebbe Andrea Trinchieri. Non un nome nuovo, visto che era stato avvicinato invano anche in estate. Ma ora il corteggiamento potrebbe riprendere, nonostante, a sua volta sommerso da grossi problemi di infortuni che lo stanno frenando in questo avvio di stagione ( 1-5 in Eurolega ). La seconda scelta sarebbe invece un'altra conoscenza del nostro basket,, ex-tecnico di Milano, Treviso e Virtus Bologna e legato al Real Madrid per i suoi trascorsi da giocatore alla fine degli anni '90. Djordjevic è free agent dopo la separazione dal Fenerbahçe e avrebbe addirittura sondato possibilità nel campionato cinese, ma, sempre secondo la stampa spagnola, avrebbe sospeso le ricerche nell'attesa di ulteriori sviluppi da Madrid. Vedremo.

