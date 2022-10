Dubai diventa un'ipotesi sempre più concreta per l'Eurolega che potrebbe organizzare lì la Final Four 2023. L'espansione dell'organizzazione privata dei club del Vecchio Continente Coca-Cola Arena (impianto da 17mila posti inaugurato nel giugno 2019) potrebbe ospitare l'atto conclusivo dell'Eurolega già in questa stagione, avendo sorpassato la candidatura di Kaunas, fino a poche settimana sede praticamente certa dell'evento. La suggestionediventa un'ipotesi sempre più concreta per l'che potrebbe organizzare lì la. L'espansione dell'organizzazione privata dei club del Vecchio Continente potrebbe allargarsi dunque verso il Golfo Persico prima del previsto : secondo quanto riportato dal sito BasketNews, la(impianto da 17mila posti inaugurato nel giugno 2019) potrebbe ospitare l'atto conclusivo dell'già in questa stagione, avendo sorpassato la candidatura di, fino a poche settimana sede praticamente certa dell'evento.

Zalgirio Arena sia l'impianto più nuovo e moderno della competizione, e quello che vanta il maggior numero di presenze a palazzo dal 2017 al 2020, bisogna fare i conti col 'no' del governo lituano a sganciare un milione di euro per avere il diritto ad organizzare la Final Four. Pur rimandendo comunque in corsa, è chiaro che Kaunas è adesso superata dalla concorrenza di Dubai, con risorse praticamente illimitate e infrastrutture nuove di zecca, in un paese come gli Emirati Arabi che di recente hanno ospitato anche due partite NBA di preseason tra Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks ad Abu Dhabi. Dunque c'è grande voglia di pallacanestro e, Final Four del 2023 e per le due stagioni successive, ovvero 2024 e 2025. Nonostante lasia l'impianto più nuovo e moderno della competizione, e quello che vanta il maggior numero di presenze a palazzo dal 2017 al 2020, bisogna fare i conti col 'no' del governo lituano a sganciare un milione di euro per avere il diritto ad organizzare la. Pur rimandendo comunque in corsa, è chiaro che Kaunas è adesso superata dalla concorrenza di, con risorse praticamente illimitate e infrastrutture nuove di zecca, in un paese come gliche di recente hanno ospitato anche due partitedi preseason traad. Dunque c'è grande voglia di pallacanestro e, in attesa di poter avere addirittura una squadra che partecipi all'Eurolega , il primo passo sarebbe proprio quello di organizzare lae per le due stagioni successive, ovvero

L'Eurolega a Dubai non è un'idea del tutto nuova come ha dichiarato l'ex CEO Jordi Bertomeu parlando a Radio Marca: "Dubai non è un'idea nuova. Avevo iniziato a parlare di questa possibilità dallo scorso febbraio. Potrebbe aiutare a cambiare il futuro del basket europeo. Qui in Europa non riusciremo ad aumentare le nostre risorse, lì c'è un'opportunità di crescita naturale: se voglia migliorare e crescere, dobbiamo entrare in nuovi mercati dove non siamo forti".

