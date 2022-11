MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Barcellona sette giorni fa. Madrid oggi. Nel giro di una settimana, l'Olimpia va a lezione di spagnolo per due volte consecutive. Due sconfitte amare, per certi versi brutte, che rischiano di ridimensionare già a inizio novembre le aspettative di una squadra partita con ambizioni di Final Four ma, finora, incapace di trasformare sul parquet il potenziale del roster, sulla carta, più forte dell'era recente.

La qualità è indubbia. Come dimostrato dal primo tempo da 50 punti e un irreale 12/16 dall'arco. Ma le difficoltà di costruzione della squadra altrettanto evidenti. Come emerse in quindici minuti agonizzanti a cavallo dei due periodi finali. Milano, giocando un basket povero a livello tecnico-tattico, incassa un parzialone negativo di 13-28 che sgretola il bottino ammassato all'intervallo lungo aprendo ferite molto profonde da assorbire. Perché, di fianco al gioco stentato, affiorano segnali mentali e di atteggiamento preoccupanti. Quelli di una squadra con pochi intangibles, poco carattere. Con la pancia quasi piena dopo le ultime due stagioni di grandi successi.

Eurolega Milano-Real, il ritorno del Chacho: "Sarà strano, l'Olimpia è una famiglia" IERI ALLE 16:49

EA7 Emporio Armani Milano - Real Madrid 83-77

Milano : Davies 5, Thomas 7, Pangos 21, Melli 12, Hall 5; Mitrou-Long 11, Baron 6, Ricci, Hines, Datome 8, Voigtmann 2. N.e.: Tonut. All.: Messina.

: Davies 5, Thomas 7, Pangos 21, Melli 12, Hall 5; Mitrou-Long 11, Baron 6, Ricci, Hines, Datome 8, Voigtmann 2. N.e.: Tonut. All.: Messina. Real Madrid: Hanga 3, Deck 7, Cornelie, Musa 25, Tavares 11; Abalde 7, Hezonja 15, Rodriguez 9, Poirier, Llull, Yabusele 6. N.e.: Ndiaye. All.: Mateo.

