44 punti subiti all'intervallo lungo. 62 alla sirena finale. Milano espugna l'Astroballe di Lyon-Villeurbanne rispolverando le sue vecchie armi in una ripresa da ritmi trascinati e saracinesche abbassate a doppia mandata. Stritola il frizzante Asvel del primo tempo tagliandogli testa e coda. Con un lavoro straordinario sul pallone per imbrigliare Nando De Colo e uno altrettanto encomiabile dei lunghi e degli aiuti per cancellare dall'area i 221 centimetri di Youssoupha Fall. E, se la schermatura regge, bastano una quindicina di minuti di buon livello offensivo a cavallo dei due periodi centrali per riacciuffare, controllare e chiudere con una sgasata in volata una partita cominciata a tinte fosche sul -15.

LDLC Asvel Villeurbanne-EA7 Emporio Armani Milano 62-69

Asvel : De Colo 18, Lighty 12, Obasohan 2, Noua 6, Fall 11; Mathews 11, Polite, Diot, Pons 2. N.e.: Noam, Risacher, Lacombe. All.: Parker.

: De Colo 18, Lighty 12, Obasohan 2, Noua 6, Fall 11; Mathews 11, Polite, Diot, Pons 2. N.e.: Noam, Risacher, Lacombe. All.: Parker. Milano: Baron 18, Pangos 3, Voigtmann 8, Melli 16, Hines 8; Tonut 8, Davies 4, Thomas, Ricci, Hall. N.e.: Alviti, Shields. All.: Messina.

