Trentaquattro secondi sul cronometro. Time-out. Coach Ettore Messina disegna sulla lavagnetta un gioco per un lay-up. Vuole un canestro ad alta percentuale per cancellare il -2 griffato dall'ennesima pennellata di Cassius Winston, in serata magica. Ma la difesa del Bayern cancella tutte le opzioni, e Kevin Pangos è costretto ad andare in angolo da Billy Baron. In serata è 0/3 dall'arco. Ma il 9/11 raccolto nelle tre gare precedenti lo ha riempito di fiducia fino all'orlo. Non ha bisogno di pensare nemmeno un decimo di secondo. Ricezione, pum! Tiro. Anche con l'uomo in faccia. Solo rete. Milano a +1 a 21" dalla sirena.

FC Bayern Monaco - EA7 Emporio Armani Milano 81-83

Bayern : Weiler-Babb 5, Walden 3, Lucic 9, Zipser 13, Gillespie 2; Winston 20, Hunter 4, Jaramaz 10, Obst 12, Wimberg 3. All.: Trinchieri.

: Weiler-Babb 5, Walden 3, Lucic 9, Zipser 13, Gillespie 2; Winston 20, Hunter 4, Jaramaz 10, Obst 12, Wimberg 3. All.: Trinchieri. Milano: Pangos 13, Shields 4, Thomas 9, Melli 17, Hines 10; Davies 14, Tonut 3, Baron 9, Hall 2, Voigtmann 2. N.e.: Ricci, Alviti. All.: Messina.

