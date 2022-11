Come l'NBA, anche l'Eurolega è diventata una lega a spiccata trazione internazionale. Il passaggio dalla fase a gruppi a quella a girone unico ha portato un generale innalzamento del livello, con conseguente necessità di esplorare il mercato in maniera più ricca e profonda per costruire squadre sempre più attrezzate e competitive. Eurolega non pone vincoli sul numero massimo di stranieri schierabili e i roster sono ormai estremamente variegati e multietnici. La rappresentanza local viene tutelata soltanto dalle norme vigenti nei campionati locali, che costringono le squadre ad avere una quota minima di atleti nazionali. Ma quanto incidono, in realtà, i giocatori local all'interno della rotazione della propria squadra di appartenenza? L'analyst greco Darius Garuolis ha raccolto i dati delle prime cinque gare di regular-season, ricavando una serie di dati molto interessante.

Nicolò Melli al tiro, FC Bayern Monaco-EA7 Emporio Armani Milano, Euroleague 2022-23 Credit Foto Imago

Le uniche squadre che presentano un numero di giocatori locali in doppia cifra sono Stella Rossa Belgrado (11), Zalgiris Kaunas (10) e Alba Berlino (10). Nonostante l'exploit iniziale dell'Alba, partita con tre vittorie consecutive, sono tutti team di seconda-terza fascia, senza reali ambizioni di playoff. Sul lato opposto della medaglia si trova il Baskonia, con un solo giocatore spagnolo tesserato (Daniel Diez). Il club di Vitoria è noto per essere una grande scuola per talenti internazionali, prelevati a livello globale in giovane età. I giocatori local del Baskonia sono naturalizzati per formazione, con il paradosso che, nel passato recente, ci sono stati anni in cui il numero è stato addirittura pari a zero.

La Stella Rossa, squadra di riferimento del movimento serbo e slavo nelle ultime stagioni (prima del ritorno del Partizan in Eurolega), è il club che utilizza maggiormente i giocatori locali in rotazione, e l'unico a sfondare il muro del 50% (55.6%). Sul podio salgono anche l'Asvel Villeurbanne (49.2% con 8 giocatori francesi) e lo Zalgiris Kaunas (42.1%). L'Alba Berlino, nonostante l'elevato numero di atleti tedeschi, è invece quinta (30.0%), scavalcata anche dal Valencia (31.5% con 8 elementi spagnoli).

Le italiane: Virtus Bologna ottava, Milano decima, Melli e Hackett i più utilizzati

E le italiane? A conti fatti, il quadro è meno preoccupante del previsto. Milano e Bologna hanno rispettivamente 7 e 6 italiani a roster perché imposto dal regolamento della LBA Serie A. La Virtus si piazza all'ottavo posto in classifica per utilizzo, con il 25% dei minuti complessivi. Daniel Hackett (19:42) e Alessandro Pajola (17:50) sono stabilmente in rotazione. Marco Belinelli, non utilizzato nell'ultima partita contro il Real Madrid, arriva a 10:50 minuti. Mentre Nico Mannion ha ancora un ruolo molto marginale (4:43). Awudu Abass (infortunato) e Michele Ruzzier devono ancora esordire in questa stagione.

L'Olimpia è invece decima con il 21.6% del minutaggio. Nicolò Melli raccoglie la fetta maggiore (25:19), ma anche Stefano Tonut è riuscito a ritagliarsi uno spazio interessante in questa fase iniziale della sua annata da rookie (15:53). Gigi Datome, appena tornato, ha esordito con 12:46 nella trasferta di Barcellona. Mentre Pippo Ricci, nonostante il buon torneo dello scorso anno, quando era ben riuscito a inserirsi al debutto, ha raccolto soltanto 2:21 nella prima gara a Lione. Tommaso Baldasso (infortunato), Paul Biligha e Davide Alviti devono ancora esordire in stagione.

Daniel Hackett contro Walden in Virtus Bologna-Bayern Monaco, Eurolega Credit Foto Getty Images

Giocatori locali e minuti giocati in Eurolega

# Squadra Giocatori locali % minuti giocati 1. Stella Rossa mts Belgrado 11 56.6% 2. LDLC Asvel Villeurbanne 8 49.2% 3. Zalgiris Kaunas 10 42.1% 4. Valencia Basket 8 31.5% 5. Alba Berlino 10 30.0% 6. Panathinaikos Atene 8 29.1% 7. Olympiacos Pireo 6 27.3% 8. Virtus Segafredo Bologna 6 25.0% 9. AS Monaco 6 24.5% 10. EA7 Emporio Armani Milano 7 21.6% 11. FC Bayern Monaco 6 20.4% 12. Real Madrid 6 20.3% 13. Partizan Mozzart Belgrado 5 11.9% 14. FC Barcellona 5 9.9% 15. Maccabi Playtika Tel Aviv 5 9.3% 16. Anadolu Efes Istanbul 6 6.2% 17. Fenerbahçe Beko Istanbul 5 5.1% 18. Cazoo Vitoria Baskonia-Gasteiz 1 1.7%

