Lo sconforto in cui si è sciolta l'Olimpia Milano nella sconfitta interna contro l'Anadolu Efes Istanbul avvolge anche coach Ettore Messina. Il tecnico biancorosso ha parlato in maniera dura ma schietta e sincera nella conferenza stampa post-partita. In questo momento, la squadra è lontanissima dalle sue potenzialità e, se non dovesse trovare la quadra nel prosieguo della stagione, è possibile che a fine anno chieda al patron Giorgio Armani di affidarla a un altro allenatore.

"L'Efes ha giocato con grande determinazione e quando ci ha colpito duramente, guidato da Clyburn e Micic, ci ha mandato al tappeto e non abbiamo reagito - ha dichiarato Messina -. È stata una prova deludente, anzi vergognosa, senza cuore, davanti ai nostri tifosi e alla nostra proprietà. Sembrava di essere tornati indietro di tre anni e mezzo, quando arrivavamo dodicesimi in Eurolega e venivamo eliminati in semifinale nel campionato italiano".

Un time-out di coach Ettore Messina durante la partita persa dall'EA7 Emporio Armani Milano contro l'Anadolu Efes Istanbul, Euroleague 2022-23 Credit Foto Getty Images

"In questi anni abbiamo ottenuto dei risultati, l’ultimo pochi mesi fa. Se oggi presentiamo una squadra così, anche di bravi giocatori, la responsabilità è di chi li ha scelti e li ha messi assieme. Adesso cercherò con tutte le mie forze di rimettere a posto la squadra, sia in campionato dove la situazione è diversa, che nella seconda parte di Eurolega. Se non dovessi riuscirci ne trarrò le conseguenze, andrò dal Signor Armani e dal Signor Dell’Orco e dirò che servirà una nuova persona per guidare questo progetto".

Milano, terzultima in classifica con un record di 3-6 e frenata da una striscia aperta di cinque ko consecutivi, tornerà in campo già giovedì sera ospitando al Forum il Fenerbahçe Beko Istanbul, capolista con un bilancio di 8-1.

