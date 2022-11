"Milano-Real Madrid è una partita importante perché celebreremo il ritorno a Milano di Chacho Rodriguez. È stato un giocatore fondamentale per noi, ha cambiato la nostra storia, la nostra credibilità internazionale. Ci ha dato tante emozioni e la gioia di vederlo giocare anche in momenti non facili".

Ettore Messina lo ha sempre ribadito durante il suo primo triennio a Milano. È stato l'arrivo di Sergio Rodriguez nell'estate del 2019 a dare all'Olimpia una nuova dimensione internazionale. Quella che ha poi permesso di centrare la qualificazione alle Final Four di Colonia del 2021 e di chiudere al terzo posto la regular-season di Eurolega nella scorsa stagione. Nonostante le restrizioni che hanno permesso al pubblico soltanto un assaggio del suo talento genuino dal vivo, il Chacho ha conquistato i tifosi biancorossi sin dal suo primo giorno in maglia Olimpia. E oggi, Coachlo ha sempre ribadito durante il suo primo triennio a Milano. È stato l'arrivo di Sergio Rodriguez nell'estate del 2019 a dare all'OlimpiaQuella che ha poi permesso di centrare la qualificazione alle Final Four di Colonia del 2021 e di chiudere al terzo posto la regular-season di Eurolega nella scorsa stagione. Nonostante le restrizioni che hanno permesso al pubblico soltanto un assaggio del suo talento genuino dal vivo, il Chacho ha conquistato i tifosi biancorossi sin dal suo primo giorno in maglia Olimpia. E oggi, a quattro mesi dal suo dolorosissimo addio dopo la conquista dello scudetto contro la Virtus, sarà quasi surreale rivederlo giocare al Forum da avversario.

Ad

Sergio Rodriguez, #13 and Ettore Messina, Head Coach of AX Armani Exchange Milan talks during the 2019/2020 Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 4 match between AX Armani Exchange Milan and Fenerbahce Beko Istanbul Credit Foto Getty Images

Serie A Milano saluta il Chacho: Rodriguez lascia l'Olimpia 01/07/2022 ALLE 09:36

L'Olimpia è una famiglia, e le persone che fanno parte della squadra e che lavorano nel club sono a me molto care. Quindi sarà un momento felice ed emozionante allo stesso tempo". "Non vedo l'ora di questa partita - ha dichiarato il Chacho al sito ufficiale della LBA Serie A presentando la sfida di giovedì sera -. Sarà strano, visto che giocherò con il Real Madrid in un posto che ritengo molto vicino e dove ho vissuto tanti momenti felici. Non so come sarà, anche se ci ho giocato come rivale dell'Olimpia.Quindi sarà un momento felice ed emozionante allo stesso tempo".

blancos, 25 punti, 7 assist e 37 di valutazione. Quel giorno, nell'intervista post-partita rilasciata ai nostri microfoni, annunciò la nascita del suo terzo figlio, Sergio junior, il mini-Chacho. L'intreccio tra Milano e Madrid è così forte che, due anni fa, Rodriguez ha firmato la sua miglior prestazione della carriera in Eurolega proprio contro i trascinando l'Olimpia a una splendida vittoria in rimonta in una serata leggendaria daQuel giorno, nell'intervista post-partita rilasciata ai nostri microfoni, annunciò, Sergio junior, il mini-Chacho.

Sergio Rodriguez esulta durante gara-6 delle finali scudetto tra AX Armani Exchange Milano e Virtus Segafredo Bologna, Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

"Nella mia carriera ho avuto l'opportunità di essere in tanti posti speciali, e Milano, insieme a Madrid, è il luogo in cui e la mia famiglia ci siamo trovati meglio. Milano è come casa mia. Mio figlio è nato lì, e abbiamo trascorso tre anni fantastici in città, che consideriamo la nostra casa. Che mio figlio Sergio jr. sia nato a Milano è una conseguenza di quanto ci siamo sentiti bene in questa città, nella squadra e in Italia. Terremo sempre presente la sua nascita a Milano, e cosa significa emotivamente per la famiglia, vivere un'esperienza di vita così importante al di fuori del nostro ambiente. Sarà qualcosa che ricorderemo per sempre e che sarà presente nella nostra memoria".

Eurolega Milano cerca un leader ed emozioni: quanto manca Sergio Rodriguez 15/10/2022 ALLE 16:31