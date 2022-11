MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Il gelo che ammanta il Forum ricorda quello di cinque anni fa, quando lo Zalgiris passeggiò ad Assago rifilando 32 punti a una delle peggiori Armani del periodo Pianigiani. L'Efes rifila il quinto ko consecutivo all'Olimpia, e il quarto casalingo, "accontentandosi" di 29. Ma maturati tutti in un secondo tempo inspiegabile. Perché Milano approccia bene la partita. Anzi, quando tocca il +8 (28-20) alla metà del secondo quarto su una tripla folle di Naz Mitrou-Long sembra anche poterla prendere in mano. La difesa è solida e attenta, attiva su Vasilije Micic e pronta sulle linee di passaggio, dove l'Efes regala tanti possessi gratuiti. L'attacco funziona. Non brilla, certo, ma sembra aver migliorato le deficienze delle ultime uscite. Il 34-34 dell'intervallo lungo, artigliato dall'Efes grazie agli ingressi di Tibor Pleiss e Will Clyburn, va quasi stretto. Ma quel che si vede al ritorno in campo oltrepassa molte logiche.

L'Anadolu arriva al ferro per tre volte consecutive con facilità sorprendente. E da lì, nonostante il time-out immediato di coach Ettore Messina, si apre una voragine infernale. L'Olimpia incassa un parzialone di 0-13 nella prima metà del terzo periodo, e si ritrova a battagliare con i suo demoni. Ma a differenza delle scorse uscite, sì perdenti ma comunque sostenute da grande intensità difensiva e orgoglio caratteriale, il linguaggio del corpo è avvilente. Quasi drammatico. Incapace di trovare vantaggi e punti in attacco, Milano crolla anche a livello difensivo e mentale. E l'Efes, da squadra che a sua volta deve uscire da un inizio stagionale poco brillante rispetto alle potenzialità del roster, sguazza nella tempesta biancorossa sfogando valanghe di frustrazioni.

Il conto del secondo tempo è mortificante. 46-17 per l'Efes. Milano chiude la partita tirando 5/32 da tre (15.6%) e andando per la prima volta in lunetta soltanto a poco più di un minuto dalla sirena, in garbage-time totale. Sono statistiche sintomo di un sistema offensivo ancora ingolfato. Incapace di rendersi pericoloso al ferro e in area, e con un chiaro sovra-utilizzo del tiro pesante, anche in situazioni poco limpide. Perché è vero che lo sconforto generalizzato rattrappisce le mani in un quarto periodo di soli ferri, ma alle spalle di quei numeri dolenti ci sono anche tante conclusioni poco pulite e frutto di scelte obbligate per mancanza di alternative concrete.

Il pubblico del Forum fischia. Fischia Kevin Pangos, ancora una volta incapace di dare ritmo alla squadra e completamente deragliato in un finale affossato da una lunga serie di tiri sbagliati (3/13 dal campo). Fischia Brandon Davies, insipido e frustrante, anche nell'atteggiamento. Fischia Johannes Voigtmann, visto sbagliare un tiro dopo l'altro compreso un air-ball enigmatico da tre metri. E si chiede che cosa possa portare alla causa il neo-acquisto Timothe Luwawu-Cabarrot, uomo da 3&D ma con 0/4 dall'arco e un paio di brutte sfuriate verso Nicolò Melli per mancati aiuti su sue lacune perimetrali.

Nel frattempo, l'Efes sfoggia le meraviglie di Will Clyburn, quasi illegale con 24 punti, 9 rimbalzi e un'esecuzione al tiro più bella dell'altra. E costringe Milano a riflettere sulle scelte fatte in estate. Perché uno così, sul quale c'era stato anche un vivo interesse al tempo della smobilitazione del CSKA Mosca, sarebbe stato da prendere, a ogni costo.

Fenerbahçe (8-1 e reduce da un successo in volata a Monaco). Obbligatorio risorgere in meno di 48 ore. O sarà un altro dramma. Milano precipita a 3-6 in classifica , davanti alle sole Panathinaikos e Bayern Monaco (in campo però domani sera), ma tra due giorni si ritroverà di fronte a un altro impegno durissimo: sul parquet del Forum arriverà la capolista(8-1 e reduce da un successo in volata a Monaco). Obbligatorio risorgere in meno di 48 ore. O sarà un altro dramma.

EA7 Emporio Armani Milano - Anadolu Efes Istanbul 51-80

Milano : Luwawu-Cabarrot 6, Pangos 7, Melli 9, Hall 5, Hines 6; Davies 5, Mitrou-Long 10, Ricci, Alviti, Voigtmann 3. N.e.: Thomas, Baldasso. All.: Messina.

: Luwawu-Cabarrot 6, Pangos 7, Melli 9, Hall 5, Hines 6; Davies 5, Mitrou-Long 10, Ricci, Alviti, Voigtmann 3. N.e.: Thomas, Baldasso. All.: Messina. Efes: Beaubois 8, Bryant 6, Micic 12, Polonara 4, Zizic; Ilyasoglu, Clyburn 24, Taylor 3, Pleiss 13, M'Baye 10, Dunston. All.: Ataman.

