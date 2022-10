Gabriele Procida. Il giovane talento classe 2002 domani sera sarà infatti sul parquet del Forum di Assago per la sfida tra l'EA7 Emporio Armani e la sua Alba Berlino, due squadre vincenti al debutto stagionale in Eurolega ( Lasciata l'Italia quest'estate per trasferirsi a Berlino, è già il momento del ritorno a casa per. Il giovane talento classe 2002 domani sera sarà infatti sul parquet del Forum di Assago per la sfida tra l'e la sua, due squadre vincenti al debutto stagionale in l'Olimpia a Villeurbane con l'Asvel , l'Alba in casa col Partizan).

Procida, prodotto del settore giovanile di Cantù e lo scorso anno alla Fortitudo Bologna poi retrocessa in A2, ha parlato così al sito ufficiale del club: "Milano è una squadra molto ben allenata che gioca con molta energia. Hanno qualche problema di infortunio in questo momento, ma dobbiamo prepararci per una partita molto difficile. Non vedo l'ora di tornare in Italia. Alcuni dei miei amici e familiari saranno al palazzo venerdì sera".

Procida, esplosivo esterno di oltre 2 metri 100-84 dall'Alba sul Partizan Belgrado di Zeljko Obradovic, ha firmato una prova strabiliante da 12 punti in 13' con 5 su 7 al tiro, 3 rimbalzi e un paio di clamorose schiacciate che hanno fatto il giro del web. Non mancheranno i riflettori addosso a, esplosivo esterno di oltre 2 metri scelto alla numero 36 dai Detroit Pistons allo scorso Draft NBA : nella partita di debutto in Eurolega, vinta nettamentedall'suldi, ha firmato una prova strabiliante dain 13' con 5 su 7 al tiro, 3 rimbalzi e un paio di clamorose schiacciate che hanno fatto il giro del web.

