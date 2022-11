Nikola Mirotic, per il quarto anno consecutivo. E le premesse indicano che la star del Barcellona è destinato a primeggiare almeno fino al termine dell'accordo in essere (2025). Secondo una ricerca molto approfondita effettuata da 5 milioni di euro netti a stagione, cifre che lo rendono l'unico giocatore in Europa a guadagnare più della media degli atleti NBA (circa 4.3 milioni di euro netti all'anno). Il giocatore europeo più ricco?, per il quarto anno consecutivo. E le premesse indicano che la star del Barcellona è destinato a primeggiare almeno fino al termine dell'accordo in essere (2025). Secondo una ricerca molto approfondita effettuata da basketnews.com , Mirotic domina la lista degli stipendi più alti del Vecchio Continente grazie al maxi-contratto firmato con il Barça nel 2019 e poi rinnovato l'anno successivo. Il montenegrino naturalizzato spagnolo incassa circa, cifre che lo rendono(circa 4.3 milioni di euro netti all'anno).

Larkin, Micic, Wilbekin: le casse ricche delle squadre turche

Shane Larkin ha rifiutato diverse offerte NBA arrivate nella off-season 4 milioni di euro a stagione, mentre Vasilije Micic, che possiede una clausola di NBA-escape esercitabile ogni estate, ha preferito 3.3 milioni di euro all'anno, con bonus che gli permettono di sfiorare i 4 (3.8). Alle spalle di Mirotic, il podio è completato dalle due superstar dell'Anadolu Efes Istanbul, bi-campione d'Europa.ha rifiutato diverse offerte NBA arrivate nella off-season per prolungare per altri due anni , mentre, che possiede una clausola di NBA-escape esercitabile ogni estate, ha preferito continuare a rimandare il suo approdo oltreoceano a Oklahoma City e restare nel secondo dei suoi tre anni del contratto firmato nel 2021. Micic guadagna, con bonus che gli permettono di sfiorare i 4 (3.8).

Vasilije Micic e Shane Larkin dopo la vittoria dell'Anadolu Efes Istanbul sull'Olympiacos Pireo nelle Final Four di Belgrado, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Al margine del podio, ma con cifre molto più basse, si piazza Scottie Wilbekin. Il nuovo playmaker del Fenerbahçe Beko Istanbul incassa circa 2.4 milioni di euro a stagione: si tratta di un investimento molto importante per la formazione turca, considerando il milione di euro aggiuntivo che ha dovuto versare come buy-out per strapparlo al Maccabi Tel Aviv.

Nicolò Melli in Top 5, altri quattro giocatori della LBA Serie A tra i primi 15

La Top 5 si chiude con un gruppetto di giocatori che viaggiano attorno ai 2 milioni di euro a stagione: Will Clyburn (Anadolu Efes), Nick Calathes (Fenerbahçe), Walter Tavares (Real Madrid), Mike James (AS Monaco) e Nicolò Melli (EA7 Emporio Armani Milano), la star più pagata del nostro campionato. Melli sta vivendo la seconda stagione del triennale firmato nell'estate del 2021, quando lasciò la NBA dopo aver guadagnato 8 milioni di dollari in due anni tra Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans.

Nicolò Melli in azione nella partita tra EA7 Emporio Armani Milano e Tezenis Verona, LBA Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

La classifica prosegue con altri quattro giocatori della LBA Serie A compresi tra la nona e la quindicesima posizione: i due nuovi acquisti dell'Olimpia Milano, Kevin Pangos e Brandon Davies, incassano circa 1.8 milioni di euro a stagione, mentre la coppia della Virtus Segafredo Bologna composta da Toko Shengelia e Marco Belinelli si attesta a quota 1.7 milioni di euro. Nel mezzo, un terzetto del Barcellona (JanVesely, Cory Higgins, Tomas Satoransky) e la star dell'Olympiacos Pireo, Kostas Sloukas.

Top 15: i giocatori più pagati in Europa

# Giocatore Squadra Stipendio 1. Nikola Mirotic FC Barcellona 5.0 mln € 2. Shane Larkin Anadolu Efes Istanbul 4.0 mln € 3. Vasilije Micic Anadolu Efes Istanbul 3.3 mln € 4. Scottie Wilbekin Fenerbahçe Beko Istanbul 2.4 mln € 5. Nicolò Melli EA7 Emporio Armani Milano 2.0 mln € 5. Mike James AS Monaco 2.0 mln € 5. Will Clyburn Anadolu Efes Istanbul 2.0 mln € 5. Nick Calathes Fenerbahçe Beko Istanbul 2.0 mln € 5. Walter Tavares Real Madrid 2.0 mln € 10. Kevin Pangos EA7 Emporio Armani Milano 1.8 mln € 10. Brandon Davies EA7 Emporio Armani Milano 1.8 mln € 10. Jan Vesely FC Barcellona 1.8 mln € 10. Kostas Sloukas Olympiacos Pireo 1.8 mln € 10. Cory Higgins FC Barcellona 1.8 mln € 15. Tomas Satoransky FC Barcellona 1.7 mln € 15. Tornike Shengelia Virtus Segafredo Bologna 1.7 mln € 15. Marco Belinelli Virtus Segafredo Bologna 1.7 mln €

*evidenziati in neretto i giocatori che militano nella LBA Serie A.

