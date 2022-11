Top 10 dei free-agent più interessanti della prossima estate. Nessuna scommessa, ma tanti giocatori già affermati, star o di livello medio-alto: Kostas Sloukas e Shavon Shields guidano la lista che vi presentiamo. Dopo aver stilato la classifica dei giocatori più pagati in Europa , il portale lituano basketnews.com ha raccolto le informazioni contrattuali di tutte le squadre del massimo torneo continentale per definire la. Nessuna scommessa, ma tanti giocatori già affermati, star o di livello medio-alto: Kostas Sloukas e Shavon Shields guidano la lista che vi presentiamo.

1. Kostas Sloukas (playmaker, Olympiacos Pireo)

Nonostante sia ormai prossimo ai 33 anni e riconvertito nel ruolo di sesto uomo extra-lusso, Kostas Sloukas resta nell'elite dei grandi playmaker europei. Lo scorso anno è stato grande artefice del ritorno dell'Olympiacos alle Final Four e in questa stagione è leader della classifica degli assist-man (7.0 di media) e sta registrando le sue migliori statistiche per produzione offensiva (12.8 punti a partita). È nel suo terzo e ultimo anno di contratto con i Reds, dal valore di 1.8 milioni di euro. Difficile pensare di poterlo vedere altrove il prossimo anno. Così come è difficile immaginare la firma di un'estensione a cifre più basse.

Kostas Sloukas, Olympiacos Pireo, Euroleague 2022-23 Credit Foto Getty Images

2. Shavon Shields (ala, EA7 Emporio Armani Milano)

due volte consecutive nel secondo miglior quintetto di Eurolega sembrava destinato a lasciare presto l'Europa per la NBA, ma una serie di infortuni ne ha frenato l'esplosione in biancorosso, una grossa offerta di rinnovo in estate, con rialzo dello stipendio verso le cifre su cui viaggiano Kevin Pagnos e Brandon Davies, Due estati fa, dopo la grande stagione delle Final Four di Colonia, Shavon Shields ha esteso il suo contratto per un altro anno rispetto al biennale firmato al suo arrivo da Vitoria. Quel giocatore in grado di essere inserito persembrava destinato a lasciare presto l'Europa per la NBA, mane ha frenato l'esplosione in biancorosso, costringendolo ai box ancora oggi . A Milano, Shields si è trasformato in una star di Eurolega, ormai il suo palcoscenico naturale, perfetto per il sistema di coach Ettore Messina. Aspettiamoci, con rialzo dello stipendio verso le cifre su cui viaggiano Kevin Pagnos e Brandon Davies, i due grandi acquisti della scorsa sessione di mercato (1.8 milioni di euro).

Shavon Shields attacca in palleggio Kevin Punter, Partizan Belgrado-EA7 Emporio Armani Milano, Eurolega 2022-23 Credit Foto Getty Images

3. Kevin Punter (guardia, Partizan Belgrado)

KP sta griffando la sua stagione di ritorno in Eurolega segnando canestri a raffica. La sua media punti è schizzata nelle ultime partite, toccando quota 18.5 con il 44% dall'arco. Il rapporto con coach Zeljko Obradovic sembra solidissimo, così come il suo ruolo di leader in una squadra che lo ha eletto capitano rompendo per la prima volta nella storia una tradizione che ha sempre assegnato i gradi a giocatori local. Quest'anno guadagna circa 1.3 milioni di euro. E un eventuale prolungamento non potrà essere da meno.

Kevin Punter in azione nella partita tra Partizan Belgrado e Virtus Segafredo Bologna, Eurolega 2022-23 Credit Foto Getty Images

4. Marko Guduric (ala, Fenerbahçe Istanbul)

Marko Guduric è l'ultimo reduce del nucleo del grande Fenerbahçe di coach Zeljko Obradovic ma, nonostante il carattere molto ondivago e fumantino, sta imbracciando di buon grando la figura di uomo-squadra. L'inserimento nel back-court rinnovato, al fianco di Nick Calathes e Scottie Wilbekin, si sta rivelando meno complicato del previsto, anzi. Guduric è il secondo miglior realizzatore del Fener, con 12.7 punti a partita e il 45.8% da tre, sua arma principale. In questa stagione è a libro paga per 1.3 milioni di euro e, a 27 anni, può permettersi di firmare per le stesse cifre in estate.

Marko Guduric, Fenerbahçe Beko Istanbul, Euroleague 2022-23 Credit Foto Getty Images

5. Georgios Papagiannis (centro, Panathinaikos Atene)

Georgios Papagiannis è reduce dalla sua miglior stagione della carriera in Eurolega (10.3 punti, 8.2 rimbalzi, 1.7 stoppate), la prima in cui è realmente riuscito a combinare quel mix intrigantissimo di qualità tecniche e fisiche che lo rendono un giocatore unico nel suo genere. Quest'anno sta faticando a trovare la condizione per problemi fisici che si trascina già dall'avventura a Eurobasket con la Grecia, ma un big-man di 220 cm con quella delicatezza di tocco resta sempre merce rara anche in Eurolega. Il suo stipendio è di circa un milione di euro all'anno, e difficilmente si accontenterà di cifre più basse in estate, anche e soprattutto in caso di cambio di casacca.

Georgios Papagiannis schiaccia nella partita tra Maccabi Playtika Tel Aviv e Panathinaikos Opap Atene, Euroleague 2022-23 Credit Foto Getty Images

6. Zach LeDay (ala, Partizan Belgrado)

Come Kevin Punter, anche Zach LeDay è tornato a calcare il palcoscenico di Eurolega dopo una stagione al piano inferiore, ma, a 28 anni, ha ormai raggiunto la piena maturità tecnica e mentale. Nel Partizan di Zeljko Obradovic sta tenendo le sue migliori cifre della carriera (14.8 punti, 6.8 rimbalzi, 2.2 assist, 17.3 di valutazione) e la grande esperienza acquisita (ha già giocato per quattro squadre e disputato le Final Four) lo renderà un giocatore estremamente appetibile sul mercato. Quanto guadagna? Poco meno di Kevin Punter, attorno al milione di euro a stagione.

Zach LeDay al tiro contro Jordan Mickey, Partizan Belgardo-Virtus Segafredo Bologna, Euroleague 2022-23 Credit Foto Getty Images

7. Mathias Lessort (centro, Partizan Belgrado)

Mathias Lessort completa, con Punter e LeDay, il trittico dei big sbarcati al Partizan nella scorsa stagione per costruire qualcosa di magico sotto l'egida di coach Zeljko Obradovic. Il big-man francese sta finalmente trovando la continuità di rendimento mancata nelle sue precedenti esperienze in Eurolega, tanto da essere il miglior rimbalzista offensivo (5.3 di media) dell'intero torneo, il migliore per stoppate (2.2) e il secondo per valutazione (22.7). Se dovesse riuscire a mantenersi su questi livelli per l'intera stagione, il suo valore di mercato si alzerà notevolmente in estate.

Mathias Lessort schiaccia nella partita tra Baskonia Vitoria-Gasteiz e Partizan Belgrado, Euroleague 2022-23 Credit Foto Getty Images

8. Pierria Henry (playmaker, Baskonia Vitoria-Gasteiz)

Pierria Henry è tornato a Vitoria dopo una stagione poco convincente a Istanbul e un fallito tentativo di sbarco in NBA. La squadra basca, dove è letteralmente esploso nel 2020-21 diventando un giocatore-chiave in quella sessione di mercato, è "casa sua". E nonostante l'incredibile feeling già trovato dalla coppia di rookie Darius Thompson-Markus Howard, è molto probabile che Henry torni a svolgere un ruolo determinante nel back-court. In tal caso, il suo valore di mercato potrebbe tornare sui livelli di due estati fa, quando firmò con il Fener per 1.2 milioni di euro.

Pierria Henry in palleggio nella partita tra Baskonia Victoria-Gasteiz e Maccabi Playtika Tel Aviv, Euroleague 2022-23 Credit Foto Getty Images

9. Maodo Lo (playmaker, Alba Berlino)

Lo scorso anno, Maodo Lo ha registrato i suoi massimi in carriera per punti (13.3), assist (3.7) e valutazione (14.8), raggiungendo quella definitiva maturazione poi mostrata anche con la canotta della nazionale tedesca a Eurobasket, chiuso sul podio. A 29 anni, Lo sta vivendo la sua settima stagione in Eurolega, ma, tra Bamberg, Bayern Monaco e Alba Berlino, non è mai uscito dalla Germania: difficile pensare che possa rompere con il passato e lasciare la squadra che l'ha maggiormente valorizzato in carriera.

Maodo Lo, Alba Berlino, Euroleague 2022-23 Credit Foto Getty Images

10. Luke Sikma (ala, Alba Berlino)

Probabilmente non li dimostra, ma Luke Sikma ha già festeggiato 33 anni lo scorso luglio. Alla sesta stagione a Berlino, è ormai una bandiera dell'Alba, dove ha trovato un ambiente perfetto per esprimere il suo gioco poco atletico ma straordinariamente all-around sul piano tecnico. Nessun giocatore ha la sua completezza di fondamentali (8.7 punti, 6.0 rimbalzi, 6.7 assist), quelli di un giocatore unico in un ruolo da point-forward non accentratrice del pallone. Sikma non ha mai avuto la chance di testare queste sue caratteristiche in una vera squadra da titolo, ma considerando l'età ormai avanzata e la comfort-zone ritagliata nel roster dell'Alba, sarà difficilissimo vederlo altrove nella prossima estate.

Luke Sikma contro Achille Polonara, Alba Berlino-Anadolu Efes Istanbul, Euroleague 2022-23 Credit Foto Getty Images

