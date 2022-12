Victor Wembanyama continua a rafforzare la sua candidatura come international in lizza per una chiamata oltreoceano al prossimo giugno? Secondo l'ultimo mock draft pubblicato da ESPN, la lista non è particolarmente ricca, e priva di talenti italiani dopo le sorprese della scorsa estate per Gabriele Procida (Detroit) e Matteo Spagnolo (Minnesota). continua a rafforzare la sua candidatura come prima scelta assoluta del draft 2023 , proponendosi come il nuovo unicorno NBA del basket internazionale. La sua copertura e attenzione mediatica è già talmente grande che di lui sappiamo ormai praticamente tutto. Ma alle sue spalle, quali sono gli altriin lizza per una chiamata oltreoceano al prossimo giugno? Secondo l'ultimo mock draft pubblicato da ESPN, la lista non è particolarmente ricca, e priva di talenti italiani dopo le sorprese della scorsa estate per(Detroit) e(Minnesota).

#22 • Sidy Cissoko (Francia), 2 aprile 2004, guardia, 198 cm, G-League Ignite

cantera del Baskonia, G-League nel Team Ignite, così da accrescere il suo appeal diretto sulle franchigie di NBA. Al momento sta tenendo 8.8 punti, 3.2 rimbalzi e 2.4 assist di media in 27 minuti a gara. Sidy Cissoko è il giocatore maggiormente attenzionato e dato come possibile scelta #22, evento che, se dovesse concretizzarsi, porterebbe ben due francesi al primo giro del draft. Cissoko è un prodotto delladel Baskonia, sempre ricettiva nella coltivazione del talento estero . Dopo una stagione in prestito in seconda serie, ha scelto di proseguire la sua crescita innel, così da accrescere il suo appeal diretto sulle franchigie di NBA. Al momento sta tenendo 8.8 punti, 3.2 rimbalzi e 2.4 assist di media in 27 minuti a gara.

Sidy Cissoko in azione con la canotta del Team Ignite in G-League 2022-23 Credit Foto Getty Images

#25 • James Nnaji (Nigeria), 14 agosto 2004, centro, 212 cm, FC Barcellona

James Nnaji è un nome ben conosciuto dagli appassionati di Eurolega e Liga Endesa spagnola. Entrato nella rotazione del Barcellona già nella scorsa stagione, si è subito distinto per qualità atletiche, fisiche e caratteriali, che lo portano a giocare ogni pallone come fosse l'ultimo della sua carriera. In Eurolega sta avendo spazio limitato (soltanto 29 minuti complessivi finora a 1.6 punti e 0.6 rimbalzi di media), ma in ACB ha già abituato i fan blaugrana con i suoi guizzi sopra il ferro (4.7 punti e 4.0 rimbalzi).

James Nnaji al tiro contro Devon Hall, FC Barcellona-EA7 Emporio Armani Milano, Eurolega 2022-23 Credit Foto Getty Images

#29 • Nikola Djurisic (Serbia), 23 febbraio 2004, guardia/ala, 203 cm Mega Basket Belgrado

Nikola Djurisic è il prospetto di pura scuola europea più interessante. Figlio d'arte (il papà era un calciatore professionista, mentre la mamma, Vesna Citakovic, una pallavolista di altissimo livello vista anche in Italia), ha già brillato nelle ultime edizioni della NextGen di Eurolega. Nel 2020-21 è stato inserito nel miglior quintetto, mentre lo scorso anno è stato MVP delle Finali vinte con la squadra junior del Mega Basket Belgrado. Oggi, in Lega Adriatica, sta tenendo 11.0 punti di media con il 73% da due.

Nikola Djurisic durante la Finale della NextGen di Eurolega 2022 Credit Foto Getty Images

#32 • Ousmane N'Diaye (Senegal), 19 marzo 2004, ala, 210 cm, Baskonia Vitoria-Gasteiz

Il primo potenziale prospetto del secondo giro è Ousmane N'Diaye, ala longilinea senegalese amante del tiro da fuori, altro talento dell'enorme scuderia del Baskonia. Il ragazzo, molto acerbo a livello tecnico e tattico, deve ancora debuttare in prima squadra, e sta facendo esperienza nella terza serie spagnola con la squadra B di Vitoria (7.8 punti, 7.0 rimbalzi con il 50% da due e il 27% dall'arco). Gli scout vedono in lui una scommessa enorme: potrebbe rivelarsi un diamante grezzo da sfruttare nei prossimi anni ma anche trasformarsi in un bust colossale.

Ousmane N'Diaye Credit Foto From Official Website

#54 • Juan Núñez (Spagna), 4 giugno 2004, playmaker, 192 cm, ratiopharm Ulm

Dopo essersi formato nella cantera del Real Madrid, Núñez ha scelto di maturare nel laboratorio di Ulm per avere garanzia di minutaggio alto sia in campionato che in Eurocup, torneo scelto come nuova vetrina internazionale. Le sue quotazioni sono in calo rispetto a inizio anno e l'hanno fatto sprofondare nella parte bassa del secondo giro a causa di un rendimento generale sotto gli standard attesi. Núñez gioca alle spalle dell'istrionico playmaker brasiliano Yago Matheus, e produce 7.4 punti e 4.4 assist nel campionato tedesco e 5.7 punti con 5.0 assist in Eurocup. Gli scout tremano di fronte alla sua debolezza nel tiro da fuori (3/21 complessivo in stagione) e alla sua tendenza a perdere un numero elevato di palloni, dovuta a uno stile di gioco molto visionario (2.9 turnover in Bundesliga, addirittura 3.3 in Eurocup, tra i primi in questa poco invidiabile categoria statistica).

Juan Nunez in palleggio contro Wes Clark, ratiopharm Ulm, Bundesliga 2022-23 Credit Foto Getty Images

