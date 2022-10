un'eventuale espansione extra-europea nel prossimo futuro. I rappresentanti di Eurolega, compreso il CSKA Mosca (momentaneamente sospeso per il conflitto tra Russia e Ucraina), hanno incontrato una delegazione degli sceicchi degli Emirati Arabi Uniti, intenzionati a investire in maniera massiccia (50-60 milioni di euro all'anno) nel secondo campionato più importante del mondo dopo la NBA. L'idea, Il meeting di ECA nel Medio Oriente si è concluso con premesse positive per la possibilità dinel prossimo futuro. I rappresentanti di Eurolega, compreso il CSKA Mosca (momentaneamente sospeso per il conflitto tra Russia e Ucraina), hanno incontrato una delegazione degli, intenzionati a investire in maniera massiccia () nel secondo campionato più importante del mondo dopo la NBA. L'idea, già emersa negli scorsi giorni , è stata definita secondo tre principi fondamentali, come precisato dal giornalista greco Antonis Kalkavouras su Gazzetta:

wildcard per l'inserimento di un nuovo team basato a Dubai ;

; ridenominazione del torneo secondo lo sponsor, da Turkish Airlines Euroleague a Emirates Airlines Euroleague ;

; diritti per ospitare le Final Four per tre anni consecutivi (2024-2026) a Dubai, nella nuova Coca-Cola Arena.

Ad

All'interno del progetto, come riportato da diverse fonti, compreso basketnews.com, dovrebbe avere un ruolo anche Djordje Djokovic, il fratello del campione di tennis Novak Djokovic. Dubai diventa così il nuovo grande mercato oltre-confine da esplorare per Eurolega, che in questa stagione, tramite l'inserimento di due nuove squadre in Eurocup, è finalmente riuscita a penetrare anche a Londra e Parigi, le due grandi piazze ancora mancanti all'interno dello scacchiere europeo.

Eurolega Dubai punta all'Eurolega: nuova squadra e Final Four ad Abu Dhabi? 03/10/2022 ALLE 10:32

Il problema? Gli attuali accordi in essere non permettono un'espansione così rapida nell'immediato futuro. Il contratto di sponsorizzazione con Turkish Airlines scade nel 2025, mentre la joint-venture con la casa di produzione IMG terminerà nell'estate del 2026. IMG ha già lasciato intendere di voler rinnovare i diritti per un'altra decade, entrando così in concorrenza con un'eventuale offerta da parte di una casa di produzione medio-orientale (prevista nel possibile accordo).

Eurolega Il tempo porta frutti: Milano diventa squadra ineserendo i nuovi IERI ALLE 13:22