Segafredo Virtus Bologna nel Round 4 di Eurolega, Sergio Scariolo riesce ad analizzare in maniera lucida la prova della sua squadra. "Il Partizan ha giocato davvero bene, con energia e decisione, e ha messo in campo una difesa fisica. Noi siamo molto in ritardo nello sviluppo della squadra, e con un giocatore importante fuori come Shengelia, ma avremmo dovuto fare meglio. Abbiamo fatto parecchi errori da non ripetere. Il gap che è stato creato nel primo quarto ha sostanzialmente determinato la partita. Il Partizan è stato la squadra migliore stasera, lo accettiamo, e lavoriamo da domani per crescere", ha detto nel post partita. Anche dopo un -28 a Belgrado, forse soprattutto dopo che la sua ha perso in maniera eloquente 90-62 sul campo del Partizan nel Round 4 diriesce ad analizzare in maniera lucida la prova della sua squadra. "", ha detto nel post partita.

Tutti devono capire che l'Eurolega di 15 anni fa non è quella di adesso. E' molto più competitiva e fisica. Vogliamo essere nel gruppo di squadre che si giocherà i playoff fino alla fine

Ad

Scariolo, che è anche ct della Spagna, sa bene che il basket è cambiato rispetto all'ultima volta che la Virtus Bologna ha giocato l'Eurolega, quasi 15 anni, è conscio delle difficoltà dei suoi giocatori ma ha altrettanto chiaro l'obiettivo stagionale: "Siamo al primo anno di Eurolega dopo tanto tempo. Tutti, da me stesso, alla squadra, ai tifosi alla società, devono capire che l'Eurolega di 15 anni fa non è quella di adesso. E' molto più competitiva e fisica. Vogliamo essere nel gruppo di squadre che si giocherà i playoff fino alla fine. Farei fatica a dire 2 squadre che sicuramente saranno fuori, figuriamoci 10. Sarà dura, dobbiamo crescere. La scorsa stagione è stata di attesa per il ritorno in Eurolega, e ci siamo riusciti vincendo l'Eurolega. E' una medaglia a due facce, una è bella, l'altra è dura, sappiamo che ci sarà da soffrire, e combattere per fare il meglio".

Eurolega Belgrado da incubo per la Virtus Bologna, il Partizan vince 90-62 2 ORE FA

In chiusura una battuta su Milos Teodosic, ancora in evidente ritardo di condizione e in campo solo 12' col Partizan: "Ha saltato tutta la preseason. E' rientrato la scorsa settimana, da giugno. Per un giocatore come lui è tanto tempo. Non so dire quando sarà al top della forma, sta già dando buoni minuti comunque. Ma non abbiamo in mente di farlo giocare 30′ a partita. Vogliamo usare il suo altissimo QI cestistico nel modo migliore. Non abbiamo fretta".

Highlights: Verona-Virtus Bologna 60-85

Serie A Mannion: "I miei maestri? Teodosic un genio, Curry ha un'etica pazzesca" 6 ORE FA