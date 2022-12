Mentre Dwight Howard ha trovato una nuova e curiosa sistemazione a Taiwan, molti grandi calibri del recente passato NBA sono ancora a caccia di un contratto. Carmelo Anthony, Isaiah Thomas, DeMarcus Cousins, Lou Williams sono i nomi più noti e chiacchierati in questi giorni. E se Melo si accasasse al Panathinaikos Atene con Derrick Williams?

Per ora è soltanto un rumor suggestivo, ma la scelta numero 2 del draft 2011, ex-compagno di squadra dello stesso Anthony ai New York Knicks, si sente pronto a consigliare le ex-star NBA ancora in cerca di una collocazione per questa stagione. Al suo quinto anno in Europa tra Bayern Monaco, Fenerbahçe, Valencia e Panathinaikos, D-Will ha ormai completato la sua trasformazione da acclamatissimo prospetto però incapace di affermarsi in NBA a solido giocatore di Eurolega, con un cambio di mentalità totale. Ne ha parlato con il giornalista lituano Donatas Urbonas di basketnews all'interno di un'intervista molto ricca e profonda, in cui dimostra di aver raggiunto una maturità mentale e di pensiero notevole per un giocatore spesso criticato per la sua superficialità.

Derrick Williams e Carmelo Anthony compagni di squadra con i New York Knicks, NBA 2016 Credit Foto Getty Images

In Europa si vede chi sa veramente giocare a basket

"Leggo molte interviste in cui Doncic e Antetokounmpo affermano che segnare in Europa sia più difficile che in NBA. Effettivamente qui il gioco è più fisico. C'è meno spazio. Si difende a zona e con altri sistemi match-up. In NBA si gioca soprattutto run'n'gun. Per giocare in Europa bisogna essere molto bravi e multidimensionali. Oggi abbiamo giocatori di 220 cm che tirano da tre e vanno anche in post-basso. Esterni che possono segnare in qualsiasi modo. È un gioco molto versatile. In Europa si vede se sai veramente giocare a basket. Finora, per me, è stata un'esperienza bellissima. Ho avuto la possibilità di mostrare diversi aspetti del mio basket. Non soltanto l'atletismo o la capacità di tirare da fuori e andare in post. Ma di segnare con una varietà di soluzioni molto ampia".

Melo al Panathinaikos? Dominerebbe. A patto che abbracci la cultura locale

"Un consiglio per tutti i big NBA ancora senza contratto? Direi a tutti di venire qui, al Panathinaikos. Scherzi a parte, credo che per venire in Europa e dominare debbano essere in grado di esprimere il loro massimo livello di IQ cestistico. Molto spesso si tratta soprattutto di una questione di ambientamento. Penso a quello che sta facendo Markus Howard oggi a Baskonia. O Chris Jones a Valencia. Se giocatori di livello All-Star come Carmelo Anthony e Isaiah Thomas dovessero venire in Europa, potrebbero essere dominanti in tutte le squadre. A patto che riescano ad ambientarsi nel modo giusto. Devono essere in grado di abbracciare la cultura del Paese in cui vivono e giocano".

Carmelo Anthony, Los Angeles Lakers, NBA 2021 Credit Foto Getty Images

"La cosa più importante che ho imparato giocando in Europa? Essere capace di vivere e godermi il momento. Dimenticarmi di essere stato un giocatore NBA. Essere consapevole del fatto che la cosa giusta è giocare bene vivendo il momento, sia che abbia aspirazioni di tornare in NBA o di andare in un'altra squadra di alto livello in Europa".

"Ogni anno vedo tanti giocatori lasciare la NBA per venire in Europa, e viceversa. È una cosa positiva. Il gioco sta cambiando, si sta evolvendo. Ormai si gioca ad alto livello anche al di fuori degli States. In Europa ci sono tanti giocatori che possono avere un ruolo importante anche in NBA. Penso a Vasilije Micic, Will Clyburn, Mike James ma anche Moustapha Fall. Sono tutti realizzatori incredibili".

