Olimpia Milano che infortunio muscolare a Stefano Tonut, che si aggiunge agli altri giocatori fuori come Shields, Baron e Datome. In conferenza stampa coach Ettore Messina si prende la responsabilità della sconfitta, la terza di fila in Europa: "Congratulazioni alla Virtus. Hanno superato una partenza difficile, dove noi abbiamo giocato bene, poi c’è stata una sorta di collasso, abbiamo rifiutato di prendere tiri e decisioni. Abbiamo giocato con un senso di tragedia, questa è la mia prima responsabilità nel far ritrovare fiducia e coesione alla squadra. Quando la squadra gioca male, non ha senso parlare di individualità, la responsabilità è di chi allena la squadra. Lavoreremo duro per superare questo momento di difficoltà". Mercoledì nero per l'che perde 64-59 il derby italiano in Eurolega in casa contro la Virtus Bologna e deve incassare anche l'muscolare a, che si aggiunge agli altri giocatori fuori come. In conferenza stampa coachsi prende la responsabilità della sconfitta, la terza di fila in Europa: "".

Quando la squadra gioca male, non ha senso parlare di individualità, la responsabilità è di chi allena la squadra

Ad

A proposito della fiducia, aggiunge: "Se fai 60 punti in casa, è un problema non da poco. Facciamo fatica a creare un vantaggio, poi se passiamo dei tiri anche abbastanza buoni, diventa difficile giocare". Messina parla anche della differenza di roster tra le due squadre nel match, anche se non cerca alibi: "Loro hanno lasciato fuori Belinelli e Weems per 40 minuti, noi abbiamo degli infortuni. Però è giusto aspettarsi che la squadra giochi come i primi 10 minuti, nonostante le giustificazioni e le assenze. I tifosi, giustamente, hanno ragione ad essere preoccupati e contrariati e magari pensare la stagione sia già finita. Sappiamo in squadra alcune delle ragioni per cui stiamo facendo fatica in Eurolega, però dobbiamo fare molto meglio. Se partiamo così, aggredendo la partita e tirando bene, non possiamo poi rifiutare i tiri. Dobbiamo sentire l’obbligo di cambiare".

Eurolega Teodosic cecchino, la Virtus Bologna piega Milano nel derby europeo 3 ORE FA

Se partiamo così, aggredendo la partita e tirando bene, non possiamo poi rifiutare i tiri. Dobbiamo sentire l’obbligo di cambiare

Stefano Tonut: "Tonut si è stirato all’adduttore". Un infortunio muscolare che terrà fuori di sicuro per un po' di tempo la guardia ex Reyer Venezia che a questo punto non sarà nemmeno a disposizione del ct Pozzecco per il La chiosa riguarda: "". Un infortunio muscolare che terrà fuori di sicuro per un po' di tempo la guardia ex Reyer Venezia che a questo punto non sarà nemmeno a disposizione del ctper il doppio impegno della Nazionale contro Spagna e Georgia , venerdì e lunedì.

Messina: "Non giocavamo per una rivincita, ma per vincere, cosa ben diversa"

Eurolega Milano-Virtus Bologna diventa derby d'Europa, col precedente del 1997 19 ORE FA