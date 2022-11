Dopo essersi prese la scena italiana nelle ultime due stagioni, Olimpia Milano e Virtus Bologna trasportano la loro rivalità in Europa. Infatti mercoledì sera alle 20.30 al Forum di Assago EA7 Emporio Armani e Segafredo si affrontano nel Round 7 di Eurolega, il primo derby italiano dopo parecchio tempo nella massima competizione continentale: l'ultima volta era il stata 17 gennaio 2008, serata in cui la Virtus allora targata VidiVici fu travolta in casa dalla Montepaschi Siena di Simone Pianigiani.

Supercoppa italiana a Brescia conquistata dalla Virtus per 72-64 in overtime, poi vincitrice del trofeo contro Sassari. Ovviamente l'apice della saga tra Milano e Virtus Bologna si è avuto con le ultime due finali Scudetto, quella del 2021 vinta 4-0 dalla Segafredo di Sasha Djordjevic e quella del 2022 vinta invece 4-2 dall'Armani di Ettore Messina. Uno scontro che è stato anticipato di due giorni rispetto alla data originale dell'11 novembre per non sovrapporsi a Italia-Spagna di qualificazione ai Mondiale 2023 a Pesaro , e che come detto è un nuovo capitolo di una rivalità che si è riaccesa nelle ultime due stagioni (16 gare negli ultimi tre anni, 8-8 il bilancio, ndr) e che ha già vissuto una sfida quest'anno, con la semifinale dia Brescia conquistata dallaper, poi vincitrice del trofeo contro. Ovviamente l'apice della saga trasi è avuto con le ultime due, quella delvintadalladie quella delvinta invecedall'di

Milano è 3-3 ma ha perso le ultime due con Barcellona e Real Madrid in casa mentre la Virtus è 2-4, ha perso tre delle ultime quattro partite ed è reduce dal brutto ko interno con l'Asvel Villeurbane. Chiunque vinca, darà di sicuro una bella risposta e farà un prezioso pieno di fiducia per il proprio morale. Un match che non potrà contare su alcuni protagonisti: Milano è senza Shields, Baron e Datome, Bologna è sempre senza Abass ma ha recuperato Shengelia e ha lasciato fuori Mannion, partito immediatamente per il raduno della Nazionale a Pesaro. Mercoledì sera sarà speciale ma soprattutto importante per la classifica visto il momento non semplice delle due squadre in Europa ma ha perso le ultime due conin casa mentre la, ha perso tre delle ultime quattro partite ed è reduce dal brutto ko interno con l'. Chiunque vinca, darà di sicuro una bella risposta e farà un prezioso pieno di fiducia per il proprio morale. Un match che non potrà contare su alcuni protagonisti:è senzaè sempre senzama ha recuperatoe ha lasciato fuori

Il precedente del 1997

Il derby europeo tra Olimpia e Virtus non sarà un inedito visto che le due squadre si sono affrontate in Eurolega nel 1997, poco più di 25 anni fa. Erano gli ottavi di finale, Milano e Bologna si affrontarono in una serie al meglio delle tre gare: l'allora Stefanel di coach Franco Marcelletti vinse gara 1 in casa 67-59 con 23 punti di Gregor Fucka, gara 2 a Bologna fu della Kinder per 83-76, rigenerata dal cambio di allenatore con Roberto Brunamonti al posto del compianto Alberto Bucci, mentre la decisiva gara 3 andò di nuovo all'Olimpia per 78-76 grazie ad un decisivo Flavio Portaluppi. La Stefanel Milano poi perse 2-1 la serie dei quarti contro l'Olimpia Lubiana e si fermò ad un passo dalla Final Four di Roma, vinta dall'Olympiacos nella finalissima col Barcellona.

Messina: "Non giocavamo per una rivincita, ma per vincere, cosa ben diversa"

