Gianmarco Pozzecco, con l'Italia che Vitrifrigo Arena di Pesaro, per la seconda fase di qualificazione al Mondiale 2023. Per la sfida alla Nazionale di coach Scariolo, che ha Nico Mannion che comincerà ad allenarsi con i compagni da mercoledì mattina. Mannion non sarà quindi disponibile per il derby italiano, Secondo giorno di raduno per la Nazionale di coach, con l'che affronterà la Spagna , venerdì 11 novembre alladi Pesaro, per la seconda fase di qualificazione al Mondiale 2023. Per la sfida alla Nazionale di coach, che ha conquistato l'Europeo prima dell'inizio della stagione, ci sarà a disposizione proprio un giocatore di Scariolo. Si aggregherà al raduno ancheche comincerà ad allenarsi con i compagni da mercoledì mattina. Mannion non sarà quindi disponibile per il derby italiano, tra Milano e Bologna , che aprirà la 7a giornata della Regular Season di Eurolega.

Italia che centrerà il pass per il Mondiale nel caso in cui riuscisse a battere sia la Spagna che la Georgia nella partita immediatamente successiva. In caso contrario ci sarà da aspettare la finestra di febbraio quando gli azzurri affronteranno l'Ucraina e la Spagna.

Tutti i convocati

0 Marco Spissu (Umana Reyer Venezia),

1 Niccolò Mannion (Segafredo Virtus Bologna),

6 Paul Biligha (Emporio Armani Milano),

7 Stefano Tonut (Emporio Armani Milano),

11 Davide Moretti (Carpegna Prosciutto Pesaro),

16 Amedeo Tessitori (Umana Reyer Venezia),

17 Giampaolo Ricci (Emporio Armani Milano),

18 Matteo Spagnolo (Dolomiti Energia Trentino),

24 Riccardo Moraschini (Umana Reyer Venezia),

25 Tommaso Baldasso (Emporio Armani Milano),

30 Guglielmo Caruso (Openjobmetis Varese),

31 Michele Vitali (Unahotels Reggio Emilia),

35 Mouhamet Rassoul Diouf (Unahotels Reggio Emilia),

40 Luca Severini (Bertram Yachts Derthona Tortona),

45 Nicola Akele (Germani Brescia),

53 Tomas Woldetensae (Openjobmetis Varese),

54 Alessandro Pajola (Segafredo Virtus Bologna),

77 John Petrucelli (Germani Brescia),

