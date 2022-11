Segafredo Virtus Bologna che, Round 8 di Eurolega. Soddisfatto il coach Sergio Scariolo: "Buona partita per 40′, su entrambi i lati del campo. Chiunque abbia giocato aveva il giusto focus. Abbiamo giocato in difesa, ci siamo passati bene la palla. Abbiamo tirato bene. Credo che più cresce la nostra conoscenza più i tiri che prendiamo saranno buoni. E’ stata una buona partita, e sono contento per i tifosi che sicuramente l’hanno apprezzata. Credo che crescendo ancora potremo diventare una buona squadra difensiva. In attacco abbiamo meno talento individuale e dovremo crescere collettivamente. Ci vorrà più tempo, ma oggi abbiamo fatto un passo nella direzione giusta". Prestazione estremamente positiva per lache, aldilà di un risultato larghissimo come 89-59 contro Valencia , ha dato segnali molto interessanti dopo ildi. Soddisfatto il coach: "".

Scariolo, che è anche ct della Spagna con cui Ero curioso di vedere cosa si poteva preparare in due giorni scarsi, i giocatori sono tornati dalle Nazionali stanchi. Ma sono stati bravi a capire cosa dovevano fare e allenarsi nel modo giusto ieri e stamattina. E’ positivo sapere che anche in due giorni si può preparare una partita nel modo giusto, perchè sarà la storia di tutta la stagione, a partire dalla prossima settimana". Nella sua analisi, che è anche ct dellacon cui ha vinto le due gare dell'ultima finestra contro Italia e Paesi Bassi centrando il pass per il Mondiale, sottolinea l'ottima riuscita del piano partita nonostante il poco tempo e la stanchezza: "".

La prossima settimana infatti la Segafredo avrà un difficile doppio turno, mercoledì 23 novembre ad OAKA contro il Panathinaikos e venerdì 25 in casa contro i due volte campioni d'Europa dell'Anadolu Efes. E molto probabilmente la Virtus non avrà Toko Shengelia, rientrato con una caviglia sinistra malconcia dagli impegni con la Georgia, come conferma coach Scariolo: "Shengelia? A Trento sicuramente no, probabilmente nemmeno la prossima settimana, ma lo valutiamo giorno per giorno".

