Stella Rossa Belgrado ha scoperto interamente le carte. E l'offerta messa sul piatto per Facundo Campazzo è, in realtà, molto più importante di quella trapelata una proposta biennale da 4.3 milioni di euro così suddivisa: 1.8 milioni per chiudere la stagione in corso e ben 2.5 per il 2023-24. Siamo arrivati al punto cruciale. Laha scoperto interamente le carte. E l'offerta messa sul piatto perè, in realtà, molto più importante di quella trapelata nel pomeriggio di ieri, martedì 6 ottobre . Secondo quanto riportato da Eurohoops, il playmaker argentino avrebbe ricevutocosì suddivisa:per chiudere la stagione in corso e benper il 2023-24.

E ora? La palla passa al Real Madrid, che avrebbe nove giorni di tempo per rispondere. Ricordiamo che, per la legislatura sportiva spagnola, il team blanco ha la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta in arrivo dall'Europa per Campazzo, giocatore di cui detiene ancora i diritti.

Facundo Campazzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Argentina-Giappone Credit Foto Getty Images

La proposta della Stella Rossa è molto più sostanziosa di quella che il Real avrebbe voluto presentare, nell'ordine degli 1.6 milioni e comunque azzoppata dal debito che il giocatore deve ancora estinguere con il club stesso, eredità del buy-out pagato in gran parte di tasca sua per poter lasciare la Spagna e tentare l'avventura NBA nell'inverno del 2020. Campazzo deve ancora al Madrid 2.6 milioni dei 6 complessivi del buy-out, una cifra che la Stella Rossa si sarebbe offerta di coprire in maniera cospicua.

Se Campazzo dovesse firmare un biennale con il club di Belgrado, andrebbe a cadere lo scenario win-win disegnato nella giornata di ieri . Il Real Madrid non avrebbe più la chance di riprenderlo nell'estate del 2023 con lo status di giocatore extracomunitario così da poter godere di una tassazione agevolata sullo stipendio, ma dovrebbe eventualmente attendere giugno 2024. E una deadline così posticipata potrebbe scatenare una miriade di altre opzioni.

