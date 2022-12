Gabriele Procida tornerà a Bologna, la città che lo ha accolto nella sua ultima stagione in Italia e lanciato verso il massimo palcoscenico europeo con l'Alba Berlino. Lo farà da avversario, sfidando la Virtus, già grande rivale nei derby disputati lo scorso anno con la Fortitudo. L'emozione sarà enorme, come raccontato anche in una lunga intervista concessa Mercoledì sera, alle 20.30,tornerà a Bologna, la città che lo ha accolto nella sua ultima stagione in Italia e lanciato verso il massimo palcoscenico europeo con l'. Lo farà da avversario, sfidando la, già grande rivale nei derby disputati lo scorso anno con la Fortitudo. L'emozione sarà enorme, come raccontato anche in una lunga intervista concessa al portale di LBA Serie A

"Sfidare la Virtus Bologna per me è come un derby. Il mio periodo bolognese è stato tosto, ma rifarei tutto, perché ho dovuto gestire le prime difficoltà lontano da casa, guadagnarmi i miti minuti in campo, attraversare momenti complicati. Alla fine è arrivata la retrocessione, ma ricordo con piacere tifosi e compagni. Appena posso, comunque, vado a Bologna. Mi sono trovato benissimo, è una della città migliori per giocare a basket. Di Bologna mi porto dietro come ricordo indelebile i derby, la preparazione per quelle partite, i tifosi che entrano al palazzo, le coreografie, Carlton Myers venuto al nostro allenamento. A ogni canestro c'era il boato, il palazzetto tremava".

Ad

Gabriele Procida nella sfida tra Alba Berlino e Partizan Belgrado di Eurolega Credit Foto Getty Images

Eurolega Procida: "A Berlino ho trovato etica del lavoro e fiducia nei giovani" 07/11/2022 ALLE 14:28

"Detroit mi segue, ma alla NBA penso il giusto..."

Nel draft di giugno, Procida è stato scelto con la chiamata numero 36 dai Detroit Pistons. In estate ha potuto lavorare per qualche giorno negli States con Matteo Spagnolo (a sua volta selezionato dai Minnesota Timberwolves) e, nonostante sia ancora considerato come un grande prospetto, i rapporti con la franchigia del Michigan sono molto stretti.

"Da Detroit mi scrivono sempre prima di ogni partita, mi fanno l'in bocca al lupo. E se ho giocato bene mi fanno i complimenti. Io li seguo tramite i social, guardo le loro partite, e sono contento perché mi sembra un'organizzazione seria. Sono venuti due mesi fa a Berlino per vedermi e parlarmi. Il loro scout internazionale è presente in molte mie partite e ci parliamo spesso. Alla NBA, però, penso il giusto. Ora rimango concentrato sul giocare bene con l'Alba. Per quello che ho visto durante la combine, la NBA mi ha sorpreso per la super-organizzazione, curata nei minimi dettagli dal cibo alle riunioni, e la mentalità sempre positiva e fiduciosa. Questo è il motivo per cui molte cose vengono meglio dall'altra parte dell'Oceano. Il coach e ogni membro dello staff tecnico tiene veramente al giocatore e lo aiuta sempre a esprimersi al meglio".

Il lavoro personalizzato con l'Alba Berlino

La sua prima stagione con l'Alba si sta rivelando molto positiva, anche in Eurolega. Procida sta tenendo 6.7 punti in quasi 16 minuti di media, con tre presenze in quintetto.

"Ho scelto l'Alba Berlino perché sono giovane e devo ancora migliorare su tanti aspetti. Qui c'è un bravissimo player development coach, con cui lavoro per un'ora ogni mattina. Ora ci stiamo concentrando sull'essere più efficaci al tiro, sul ball-handling, sulla difesa, sull'equilibrio. Sono migliorato rispetto a inizio stagione, ma continuo a lavorare sodo".

Gabriele Procida al tiro nella partita tra Zalgiris Kaunas e Alba Berlino, Eurolega 2022-23 Credit Foto Getty Images

I sogni futuri con la Nazionale azzurra

Berlino, la grande Europa, la NBA. Il futuro di Procida sembra lontano dall'Italia. Ma non il pensiero per la nazionale azzurra. Assieme al compagno di draft Matteo Spagnolo sarà un punto fermo dell'Italbasket del prossimo futuro.

"L'Italia significa anche la maglia Azzurra. Ho l'obiettivo di indossarla a lungo, essere tutti gli anni tra i convocati, dare il mio contributo per provare a vincere qualcosa. Abbiamo tanti giovani interessanti, una buona generazione con cui possiamo fare qualcosa di bello".

Eurolega Milano cerca un leader ed emozioni: quanto manca Sergio Rodriguez 15/10/2022 ALLE 16:31