Segafredo Virtus Bologna che dovrà fare a meno di Milos Teodosic per le prossime due gare di Eurolega. Il playmaker serbo è infatti stato squalificato per due turni . La Segafredo ha 10 giorni per fare reclamo ma è praticamente certo che Sergio Scariolo non potrà disporre del Mago venerdì a Belgrado contro la Stella Rossa (squadra che in estate pareva favorita all'ingaggio di Milos, ndr) e poi il venerdì successivo al Pireo contro l'Olympiacos, due partite molto importanti in trasferta per una Virtus che ha un record di 4-6. Brutta tegola per lache dovrà fare a meno diper le prossimedi. Il playmaker serbo è infatti stato dopo l'espulsione nella gara di venerdì scorso persa al PalaDozza contro l'Anadolu Efes Istanbul . La Segafredo ha 10 giorni per fare reclamo ma è praticamente certo chenon potrà disporre del Mago venerdì a Belgrado contro la(squadra che in estate pareva favorita all'ingaggio di Milos, ndr) e poi il venerdì successivo al Pireo contro l', due partite molto importanti in trasferta per unache ha un record di

"Milos Teodosic, della Virtus Segafredo Bologna, è stato sanzionato con due giornate di squalifica per insulti e atti offensivi rappresentativi della mancanza di rispetto nei confronti della squadra arbitrale, in occasione della partita casalinga contro l'Anadolu Efes Istanbul ai sensi dell'articolo 29.2.i) del Codice disciplinare Euroleague Basketball. La decisione può essere appellata entro 10 giorni", recita il comunicato dell'Eurolega.

Il fatto è avvenuto a meno di 5' dal termine della partita dopo un fallo in attacco fischiato a Teodosic: il serbo non accetta la decisione, inizia a protestare, prende un primo fallo tecnico, non si trattiene, esplode del tutto e l'arbitro sloveno Damir Javor non può che fischiare il secondo tecnico che comporta l'espulsione.

