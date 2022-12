Segafredo Virtus Bologna che scaccia i fantasmi, batte 85-76 l'Alba Berlino nel Round 13 di Eurolega e chiude una striscia di quattro sconfitte di fila, senza dimenticare il brutto ko di domenica scorsa, sempre all'Arena in Fiera, Sergio Scariolo sale a 5-8 in classifica e dovrà subito resettare tutto perchè fra 48 ore, venerdì sera, arriva il Maccabi Tel Aviv . Per l'Alba Berlino invece è il decimo ko consecutivo e i tedeschi restano in fondo alla classifica con 3-10 assieme all'EA7 Emporio Armani. La prima partita europea in Fiera coincide col ritorno al successo dellache scaccia i fantasmi, battel'nel Round 13 die chiude una striscia di quattro sconfitte di fila, senza dimenticare il brutto ko di domenica scorsa, sempre all'Arena in Fiera, contro Scafati in campionato (la prima per la capolista di Serie A). La squadra disale a 5-8 in classifica e dovrà subito resettare tutto perchè fra 48 ore, venerdì sera, arriva il reduce dal successo al Forum contro l'Olimpia Milano . Per l'invece è il decimo ko consecutivo e i tedeschi restano in fondo alla classifica conassieme all'

La Virtus fa gara di testa dall'inizio alla fine, soltanto nell'ultimo minuto si fa prendere dalla tensione e rischia di rimettere in partita i tedeschi, ma il solito gelido Milos Tedosic è determinante. Il serbo brilla con 11 punti, 9 assist e 5 rimbalzi, torna a splendere anche Kyle Weems, top scorer con 16 punti e un solo errore al tiro (7 su 8 complessivo), mentre chiudono con 13 punti Jaiteh e Hackett, protagonista dello strappo nel terzo quarto. Ci sono anche 10 punti di Bako e 9 di Shengelia in una Segafredo priva di Semi Ojeleye. Nell'Alba Berlino in doppia cifra ci sono Sikma, 16 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, Smith, 14, e la coppia Olinde-Koumadje con 11; per Gabriele Procida 5 punti in soli 8' con una tripla e una gran schiacciata in alley-oop sulla testa di Teodosic.

Kyle Weems nella gara tra Virtus Bologna e Alba Berlino Credit Foto Getty Images

La partita si gioca a buon ritmo fin da subito e ci sono anche giocate spettacolari, come gli alley-oop per Procida da una parte e per Bako dall'altra su invito di Teodosic (9 assist alla fine). Alla prima pausa è 18-15, poi nel secondo periodo la Segafredo cambia marcia, Teodosic e Weems firmano il +10, poi Mickey completa un gioco da tre punti per il +12 sul 39-27, e all'intervallo è 40-29.

Nella ripresa la Segafredo allarga la forbice fino a +14 con Hackett e Shengelia, però l'Alba non ci sta e, guidata da Sikma, si porta fino a -6 con le bombe di Olinde e Smith (53-47). Lì si accende Daniel Hackett che realizza 7 punti consecutivi per il nuovo +12, però i tedeschi non mollano e all'inizio del quarto periodo sono ancora a -6 sul 68-62 con un missile di Delow. A chiudere il discorso sono 5 punti consecutivi di Shengelia e 5 di Weems che mette la tripla dell'80-69. La gestione dell'ultimo minuto della Virtus è pessima, un paio di perse permettono all'Alba di tornare a -7, ma nel momento più delicato è Teodosic a scacciare le paure con la bomba del definitivo 85-76 ad una trentina di secondi dalla sirena.

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna - Alba Berlino 85-76

Virtus Bologna : Cordinier 4, Mannion ne, Belinelli ne, Pajola 2, Bako 10, Jaiteh 13, Lundberg 2, Shengelia 9, Hackett 13, Mickey 5, Weems 16, Teodosic 11. All. Scariolo.

: Cordinier 4, Mannion ne, Belinelli ne, Pajola 2, Bako 10, Jaiteh 13, Lundberg 2, Shengelia 9, Hackett 13, Mickey 5, Weems 16, Teodosic 11. All. Scariolo. Alba Berlino: Lo 4, Procida 5, Smith 14, Delow 3, Schneider ne, Olinde 11, Koumadje 11, Thiemann 4, Sikma 16, Lammers 2, Blatt, Zoosman 6. All. Gonzalez.

