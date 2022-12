Timothé Luwawu-Cabarrot è finito sul banco degli imputati per la serie di l'ottava sconfitta consecutiva in overtime ad Atene. Il francese, alla sua quarta gara di Eurolega, ha segnato sì 15 punti (season-high pareggiato) ma anche sprecato tre possessi consecutivi negli ultimi 90 secondi, con una tripla aperta mandata sul ferro, un lay-up sbagliato senza difensori nelle vicinanze, e un fallo in attacco nell'ultima azione prima della sirena. è finito sul banco degli imputati per la serie di gravi errori commessi nel finale dei tempi regolamentari che hanno poi portato l'EA7 Emporio Armani Milano a incassarein overtime ad Atene. Il francese, alla sua quarta gara di Eurolega, ha segnato sì 15 punti (season-high pareggiato) ma anche, con una tripla aperta mandata sul ferro, un lay-up sbagliato senza difensori nelle vicinanze, e un fallo in attacco nell'ultima azione prima della sirena.

Milano senza esperienza e fiducia

TLC ha parlato della grave situazione vissuta in casa Olimpia con la stampa lituana di basketnews, spiegando i motivi alla base della striscia negativa record e i punti dolenti su cui la squadra deve lavorare per svoltare la stagione.

"Abbiamo dimostrato di essere migliorati, ma ci mancano ancora esperienza e fiducia. Siamo andati vicini a vincere, ma ora l'unica cosa che possiamo fare è imparare dai nostri errori ed evitarli in futuro. Anche se siamo una squadra con età media alta, molti di noi non hanno mai giocato a questo livello e non sono abituati a giocare in ambienti con tifosi così rumorosi. Ci manca fiducia per molti motivi: stiamo perdendo tante partite, abbiamo subito molti infortuni, non riusciamo a entrare in ritmo. Pensavamo di poterlo fare ad Atene, ma nel finale ci siamo spaventati. E abbiamo buttato via la partita".

Un attacco timoroso, deconcentrato e poco tranquillo

Nonostante qualche progresso visto a Oaka, soprattutto nella prima parte di gara, Milano continua ad avere il peggior attacco dell'Eurolega . E per quanto la solidità difensiva sia innegabile, è difficile prendere fiducia senza muovere il tabellone.

"In attacco commettiamo troppi errori. Siamo timorosi. Perdiamo la concentrazione e la tranquillità. Abbiamo giocato ottimi sprazzi. Per 37 minuti si è visto un bel basket. Ma poi abbiamo buttato via la partita. Parlo anche di me stesso. Ho commesso errori non da me. Il lay-up finale. I tiri liberi. Quella tripla con spazio. Sono tiri che non dovrei sbagliare. Arriverà il momento in cui riusciremo a svoltare la stagione. La squadra ha potenziale, lo vedo. Ci sono alcuni giocatori, me compreso, che devono imparare a chiudere le partite".

Timothe Luwawu-Cabarrot difeso da Arturas Gudaitis nella partita tra Panathinaikos Opap Atene e EA7 Emporio Armani Milano, Euroleague 2022-23

Il pezzo mancate per la Milano al completo?

TLC è arrivato a Milano dopo l'infortunio di Shavon Shields , out almeno fino a gennaio. Ma era un giocatore seguito da tempo dai radar biancorossi. Il suo nome era spuntato anche nell'inverno del 2021, in occasione del primo, grave infortunio sofferto dallo stesso Shields al polso.

"Sono stato in contatto con coach Ettore Messina per l'intera estate. Ha un grande progetto per Milano. Ed è l'unico che mi ha realmente convinto. È stata anche una scelta di pancia. La mia compagna è di origini italiane. Sua madre è di Milano. Questa è una situazione perfetta per me. Sono il pezzo mancante per l'Olimpia? Forse. Ci sono così tanti infortunati che non potremo avere un chiaro quadro della situazione finché non saremo al completo. Stiamo perdendo partite, è vero, ma stiamo seguendo un chiaro processo di crescita".

